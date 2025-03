Comprare un MacBook Air M4, ecco le differenze con M3, M2 e M1

Pubblicità

Avete un MacBook Air M3 o M2 e state pensando di aggiornare a MacBook Air M4, appena annunciato. Probabilmente non vi conviene. Avete un MacBook M1? Dovreste pensarci. È questa la conclusione cui dovreste arrivare anche da soli, scorrendo le specifiche delle macchine che trovate anche nelle tabelle che pubblichiamo in questa pagina,

Le differenze tra gli ultimi tre modelli (M2, M3 ed M4), processore a parte, non sono molte, ma quelle con M1 Apple sono invece tante e di sostanza.

Parallelamente vorremmo darvi una mano anche a comprendere se, ammesso che lo si trovi in vendita o nuovo oppure usato, può ancora essere conveniente acquistare un MacBook M1 ma anche e soprattutto un M2 o un M3, che a breve cominceranno a fare la loro apparizione a prezzi scontati anche nei ricondizionati.

Il design e dimensioni

Il primo aspetto che balza all’occhio è il design. Gli ultimi tre modelli, quelli con processori M2, M3 ed M4, sono sostanzialmente identici. Hanno un profilo squadrato, parente stretto di quelli dei MacBook Pro.

Il modello con processore M1 è erede diretto del primo MacBook Air, con profilo affusolato, più spesso nella parte posteriore, molto sottile nella parte frontale. Da questo punto di vista è in un tempo iconico e un po’ superato.

La struttura è influenzata anche dallo schermo. Pur essendo sostanzialmente identici dal punto di vista delle dimensioni e anche del peso, grazie ai bordi più sottili i MacBook Air con processore da M2 a M4, hanno uno schermo un pochino più grande: 13,6 pollici contro i 13,3 pollici del modello precedente. Ricordiamo anche che i MacBook Air da M2 in su hanno anche una versione con schermo da 15,3 pollici.

Infine ci sono anche differenze nei colori. Il vecchio M1 era disponibile in oro rosa, argento e grigio siderale. Gli M2 e M2 in Galassia, argento, grigio siderale, mezzanotte. Ora con il processore M4 il grigio siderale è stato sostituito dal celeste.

Schermo

I Macbook Air da M2 in su hanno un importante vantaggio nella qualità dello schermo. Non è infatti solo più grande ma è anche più luminoso.

Le specifiche dicono che offre una luminosità di 500 Nits contro 400 Nits. Lo scalino rappresenta un 25% in più in fatto di luminosità. Questo significa che è più facile vedere i contenuti dello schermo in piena luce e all’esterno.

Connettività

Ancora più evidente è lo scalino nella connettività. Il primo computer con processore Apple veniva alimentato da una delle due porte Thunderbolt/USB-C, quindi quando lo si ricarica ne resta solo una libera, le ultime versioni dei MacBook Air co processore M2, M3 ed M4, hanno un connettore Magsafe che lascia quindi libere tutte e due le porte.

Oltre a questo la porta Magsafe permette di ricarica la batteria interna in un tempo largamente minore, parliamo di 70W in ingresso contro 30W. Oltre a questo abbiamo anche Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e supporta due monitor esterni (e non uno). Il modello M1 aveva Wi-Fi 6 e Bluetooth 5 .

Il nuovo MacBook Air M4 ha al suo arsenale anche più armi per battere il vecchio M1, di quante non ne avessero gli M2 e gli M3. Il modello ultimo nato ha infatti due porte Thunderbolt 4 e non più Thunderbolt 3.

Audio e video

I MacBook da M2 fino a M4 hanno componenti audio superiori a quelle di M1: sistema audio a quattro altopar­lanti, audio spaziale durante la riproduzione di musica o video in Dolby Atmos con gli altopar­lanti integrati e quando si usano modelli compatibili di AirPods, AirPods Pro o AirPods Max. Il modello con M1 aveva solo suono stereo e due speaker.

Sempre parlando di audio i microfoni nei modelli da M2 in su, hanno la funzione di “Isolamento vocale” e “Ampio spettro”, questo significa che quando si fanno chiamate audio e video le voci sono più nitide.

La fotocamera frontale del vecchio MacBook Air M1 è molto limitata. È una componente da appena 720p.

I modelli M2 e M2 hanno già fatto un passo avanti con una risoluzione da 1080p. Il nuovo M4 ancora migliore: non solo abbiamo una videocamera FaceTime HD a 1080p ma anche una risoluzione da 12MP con funzione Center Stage e Panoramica Scrivania.

Processore e RAM

Ci sono, ovviamente, differenze nelle prestazioni dei processori e non sorprendentemente M1 perde su tutti i fronti, in particolare, come altrettanto ovvio, con l’ultimo M4.

I dati li vedete nella tabella con i risultati di GeekBench. Il grafico dice anche un’altra cosa che le differenze in fatto di prestazioni si ingigantiscono se si fa il confronto su multicore (il MacBook Air con M4 è di circa il 75% più veloce)

Nell’uso quotidiano molta differenza fa anche la quantità da RAM di MacBook Air. Il modello con M1 era disponibile solo con 8 e 16 GB. Con M2 si partiva sempre da 8 GB per arrivare però a 24 GB.

I modelli con M3 ed M4 partono da 16 GB (anche se inizialmente il modello con M3 era pure venduto con 8 GB come base). Ma se il modello con M3 si fermava a 24 GB, il modello con M4 arriva a ben 32 GB di RAM.

Conclusione

Il vecchio MacBook con processore M1 offre una piattaforma che se non può essere definita come obsoleta è certamente invecchiata e sicuramente sarà sfruttabile per un tempo tangibilmente inferiore rispetto ai modelli con processore da M2 in sù. Per questa ragione andrebbe acquistato solo a prezzi davvero convenienti (probabilmente una cifra adeguata non supera i 500/600 euro se nuovo)

Qualche riflessione in più andrebbe invece fatta di fronte ad un’offerta sui modelli con processore M2 ed M3 rispetto al nuovo modello con M4.

I due MacBook Air di cui parliamo, in vendita sino a pochi giorni fa, hanno specifiche molto simili a quelle di un Macbook Air M4. L’ultima versione è superiore unicamente per un paio di elementi, la videocamera FaceTime e il processore, di cui solo il secondo offre vantaggi concreti (ma probabilmente non decisivi). Per questa ragione l’acquisto di MacBook Air M2 ed M4 può essere valutato seriamente ma con qualche cautela in particolare per il prezzo.

Quando Apple vendeva ancora il MacBook Air M3, aveva mantenuto a listino anche l’M2 che costava 100 € meno. Oggi esiste solo il modello con M4 e ha cancellato del tutto l’M3. Ma nello stesso tempo l’M4 ha un prezzo inferiore a quello del lancio dell’M3, quindi 1249 €.

Come dire che nei fatti Apple ha mantenuto il prezzo di ingresso degli Air e nello stesso tempo alzato le specifiche.

Per questa ragione si deve pesare bene il prezzo di un eventuale vecchio modello M3 magari di fine serie in offerta o di un usato ricondizionato considerando anche la RAM: i nuovi modelli hanno tutti 16 GB, i vecchi spesso avevano solo 8 GB.

