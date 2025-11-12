Amazon ammazza il prezzo del MacBook Air, solo 879 €

Oggi c’è una occasione d’oro per portarsi a casa il più venduto Mac portatile. Il MacBook Air 13″ con chip M4 è in offerta a solo 879€ rispetto ai 1.149€ di listino, il valore più basso di sempre per questo modello, progettato per offrire velocità, autonomia e compattezza in mobilità.

Chip M3 e architettura silenziosa

Il cuore del nuovo MacBook Air 13″ (M4) è il chip Apple Silicon di ultima generazione, con CPU 8-core e GPU 10-core, pensato per garantire fluidità nelle attività quotidiane e ottime prestazioni anche con applicazioni professionali.

Grazie al design fanless, funziona in modo silenzioso anche sotto carico. Lo schermo Liquid Retina da 13,6 pollici supporta un’ampia gamma di colori P3 e una luminosità fino a 500 nit, rendendolo adatto a grafica, video e intrattenimento.

Autonomia e connettività migliorate

Con un’autonomia dichiarata fino a 18 ore, questo portatile è adatto a chi lavora in mobilità per lunghi periodi. Include due porte Thunderbolt/USB 4, ricarica MagSafe 3 e jack cuffie da 3,5 mm. Il supporto al Wi-Fi 6E garantisce connessioni più stabili e veloci, mentre la fotocamera FaceTime HD a 1080p migliora la qualità delle videochiamate. Il peso di appena 1,24 kg lo rende comodo da portare ovunque.

Per chi cerca un portatile compatto con macOS, compatibile con le app più recenti e ottimizzato per l’intelligenza artificiale, il MacBook Air con chip M4 offre una base solida per lavorare, studiare o creare contenuti. La tastiera Magic Keyboard con Touch ID assicura accesso rapido e sicuro ai propri dati, mentre il supporto nativo a monitor esterni fino a 6K amplia le possibilità di utilizzo anche in postazioni fisse.

Il prezzo di listino per il MacBook Air M3 da 13 pollici è di 1.149€, ma oggi è proposto su Amazon a 879€, con uno sconto netto di 300€ sul prezzo ufficiale.

