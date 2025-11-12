Google Play Store ti dirà se l’app consuma troppa batteria

Google introduce una nuova metrica che gli sviluppatori Android devono rispettare, altrimenti la loro app verrà contrassegnata con una etichetta per consumo eccessivo della batteria direttamente nella vetrina di Google Play Store.

Se il tuo negozio digitale preferito ti dice che un’app consuma troppa batteria, tu la installeresti comunque sul tuo dispositivo Android? Probabilmente no.

Cosa cambia per gli sviluppatori

La mossa di Google punta a limitare il consumo eccessivo della batteria da parte delle app monitorando i wake lock, letteralmente i blocchi di riattivazione. Gli sviluppatori possono impiegare i wake lock per impedire al dispositivo di entrare in modalità sospensione, in questo modo permettono all’app di eseguire attività in background, mantenendo spento lo schermo del dispositivo.

La soglia viene considerata negativa se una sessione utente mantiene più di due ore cumulative di wake lock non esenti in un periodo di 24 ore. Ricordiamo che i wake lock possono essere esentati, ma solo quelli gestiti dal sistema operativo e che offrono vantaggi per l’utente che non possono essere ulteriormente ottimizzati, come la riproduzione audio o un trasferimento file avviato dall’utente.

Altri provvedimenti contro le app che consumano troppa batteria

L’avviso su Google Play Store “Questa app potrebbe consumare più batteria del previsto a causa dell’elevata attività in background” non è l’unico provvedimento preso da Big G. Infatti la società indica che le app che sforano la nuova metrica verranno anche escluse dai suggerimenti di Play Store, così come da alcune sezioni e dagli altri punti principali di scoperta del negozio digitale.

La nuova metrica sui wake lock è stata sviluppata da Google in collaborazione con Samsung: è basata su dati reali e sull’esperienza degli utenti dei terminali del marchio insieme ai dati della piattaforma Android.

Si parte il primo marzo 2026

Google concede alcuni mesi per dare il tempo agli sviluppatori di adeguarsi e modificare il codice delle app. Le nuove linee guida e regole per gli sviluppatori entreranno in vigore il primo marzo del 2026. Probabilmente da questa stessa data vedremo apparire le etichette sul consumo eccessivo della batteria su Play Store.