I podcast su iOS 26 e macOS 26 li ascolti ognuno alla velocità che vuoi

L’app Podcast di iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26, offre una nuova opzione di per la riproduzione che consente di regolare in modo diverso la velocità a secondo del podcast ascoltato.

Per ogni podcast ai quali siamo iscritti, possiamo decidere la velocità di riproduzione preferita. Aprendo l’app Podcast, da qui il podcast preferito e selezionando “Impostazioni”, dalla sezione “Regolazioni velocità e audio” è possibile scegliere la voce “Personalizzate per questo podcast” e modificare la velocità di riproduzione con incrementi di 0,1 (da x0,5 a x3), in precedenza era possibile scegliere tra x0,75, x1, x1,25, x1,5, x1,75 e x2.

Da questa sezione è anche possibile scegliere l’opzione “Migliora dialoghi“, questa dovrebbe permettere di migliorare le voci con trasmissioni non perfettamente registrate, facendo risaltare i dialoghi in ambienti con disturbi sonori. Quest’ultima funzione usa l’elaborazione audio in tempo reale e il machine learning per far risaltare le voci sui suoni di sottofondo.

Esperienza d’ascolto migliorata in Apple Music

Apple sta lavorando su diverse novità che riguardano l’audio e la musica. AutoMix, ad esempio, è una funzionalità per Apple Music che consente di mixare un brano con il successivo, come farebbe un DJ: usando l’AI per analizzare le caratteristiche dell’audio, crea transizioni uniche fra le canzoni allungando il tempo e sincronizzando il ritmo, in modo da offrire una riproduzione continua e un’esperienza ancora più immersiva. Con l’arrivo di iOS 26, macOS 26 e altri sistemi, Apple Music offrirà la traduzione dei testi, che permette all’utente di capire il significato dei brani preferiti, e la pronuncia dei testi, che aiuta a cantare i pezzi scritti in un’altra lingua. Apple ha in precedenza piegato che le nuove funzioni usano il machine learning per tradurre i testi, che vengono perfezionati da specialisti della lingua per garantire che siano fedeli alle “emozioni, al contesto culturale e all’intento della versione originale”.

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di macitynet.