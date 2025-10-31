Facebook Twitter Youtube
MacBook Air al minimo storico: solo 903,99 euro
MacBook Air al minimo storico: solo 903,99 euro

MacBook Air M4 offre di più e costa meno nelle prime recensioni

Su Amazon il MacBook Air M4 da 13″ con 16 GB di RAM e 256 GB di SSD, scende al minimo storico: 903€ invece di 1149€.

Prestazioni elevate con chip M4 e memoria potenziata

Alla base del sistema c’è il chip Apple M4, costruito su architettura a 3 nanometri e dotato di Neural Engine da 38 TOPS, pensato per garantire compatibilità e fluidità con le future funzioni di Apple Intelligence. I 16 GB di memoria unificata offrono ampio margine per multitasking, editing, applicazioni professionali e gestione avanzata dell’AI.

Lo storage SSD da 256 GB assicura tempi di avvio rapidissimi, apertura immediata delle app e spazio adatto all’uso quotidiano, sia in ambito lavorativo che personale.

Display Retina, qualità multimediale e design portatile

Il pannello Liquid Retina da 13,6 pollici supporta oltre un miliardo di colori, con elevato contrasto e testi ultra definiti, ideale per attività grafiche, visione di contenuti o studio. Il comparto audio-video integra fotocamera da 12MP con Center Stage, quattro speaker con audio spaziale e microfoni direzionali, per videochiamate e streaming di livello professionale. Il tutto racchiuso in uno chassis spesso appena 11 millimetri, con un peso di circa 1,2 kg, perfetto per chi cerca massima portabilità.

Macbook air
Image courtesy by Apple

Connettività evoluta e supporto al multitasking

Nonostante le dimensioni ridotte, MacBook Air M4 offre una dotazione completa di connessioni: due porte Thunderbolt 4, MagSafe per la ricarica, uscita audio analogica, Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3. Rispetto ai modelli precedenti, è ora possibile collegare fino a due monitor esterni, una novità importante per chi lavora in ambienti multitasking o utilizza più schermi in ambito produttivo e creativo.

Prezzo attuale e vantaggio rispetto al listino

Il prezzo di listino per questa configurazione è di 1149€, ma è disponibile  a 903,99€ invece di 1249€.

Offerte Apple e Tecnologia

Altri articoli

