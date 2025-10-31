MacBook Air al minimo storico: solo 903,99 euro

Su Amazon il MacBook Air M4 da 13″ con 16 GB di RAM e 256 GB di SSD, scende al minimo storico: 903€ invece di 1149€.

Prestazioni elevate con chip M4 e memoria potenziata

Alla base del sistema c’è il chip Apple M4, costruito su architettura a 3 nanometri e dotato di Neural Engine da 38 TOPS, pensato per garantire compatibilità e fluidità con le future funzioni di Apple Intelligence. I 16 GB di memoria unificata offrono ampio margine per multitasking, editing, applicazioni professionali e gestione avanzata dell’AI.

Lo storage SSD da 256 GB assicura tempi di avvio rapidissimi, apertura immediata delle app e spazio adatto all’uso quotidiano, sia in ambito lavorativo che personale.

Display Retina, qualità multimediale e design portatile

Il pannello Liquid Retina da 13,6 pollici supporta oltre un miliardo di colori, con elevato contrasto e testi ultra definiti, ideale per attività grafiche, visione di contenuti o studio. Il comparto audio-video integra fotocamera da 12MP con Center Stage, quattro speaker con audio spaziale e microfoni direzionali, per videochiamate e streaming di livello professionale. Il tutto racchiuso in uno chassis spesso appena 11 millimetri, con un peso di circa 1,2 kg, perfetto per chi cerca massima portabilità.

Connettività evoluta e supporto al multitasking

Nonostante le dimensioni ridotte, MacBook Air M4 offre una dotazione completa di connessioni: due porte Thunderbolt 4, MagSafe per la ricarica, uscita audio analogica, Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3. Rispetto ai modelli precedenti, è ora possibile collegare fino a due monitor esterni, una novità importante per chi lavora in ambienti multitasking o utilizza più schermi in ambito produttivo e creativo.

Prezzo attuale e vantaggio rispetto al listino

Il prezzo di listino per questa configurazione è di 1149€, ma è disponibile a 903,99€ invece di 1249€.

