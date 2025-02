Rendete interattiva la scrivania del Mac con Dock Star

Pubblicità

Forse non sarà indispensabile, ma questa utility può cambiarvi per sempre (e in meglio) il modo in cui utilizzate il Mac: Dock Star infatti vi fa aggiungere delle finestre interattive che rimangono in sovrimpressione sulla Scrivania e dalle quali poter accedere facilmente ad app, file e cartelle. Ve ne parliamo perché in questo momento la licenza a vita e utilizzabile con un numero illimitato di Mac è scontata del 75%.

Utilizzarla è semplicissimo perché basta creare un Dock e posizionarlo in un punto della scrivania. A quel punto ci potete trascinare dentro tutte quelle app, quei file e quelle cartelle che desiderate raggiungere più facilmente da qui. Ovviamente non vengono spostati i file ma viene semplicemente creato l’alias, senza quindi dover stravolgere l’organizzazione dei file originali.

I dock supportano i sottomenu, perciò cliccando sull’icona di una cartella non verrà aperta nel Finder ma sarà possibile navigare al suo interno attraverso il menu a tendina.

Per ciascuno è inoltre possibile personalizzare l’aspetto, le dimensioni e la disposizione, rendendo così i contenuti più facilmente rintracciabili.

È anche possibile aggiungere più schede per ciascuno e quindi separare i raggruppamenti in base a specifici contesti e realizzare più set (scene) per adattarli a diversi compiti, come ad esempio l’uso del Mac in casa o al lavoro.

Per installare Dock Star serve un Mac con processore Silicon e con almeno macOS 11 (Big Sur) o successivi.

