MacBook Pro 14″ M5 pronti per l’ordine su Amazon

Sono arrivati su Amazon i nuovi MacBook Pro da 14 pollici con chip M5, con consegne fissate per il 22 ottobre.

Rispetto ai modelli M4, il salto è tutto concentrato sotto la scocca. Il nuovo chip M5 introduce una CPU più efficiente e una GPU potenziata che, secondo i primi test, offre prestazioni fino al 20% superiori nei flussi multithread e nella gestione di grafica complessa. Anche la larghezza di banda della memoria unificata cresce fino a 153 GB/s, garantendo più velocità nelle operazioni di editing, rendering e calcolo scientifico.

Super potenti anche per l’AI

Il Neural Engine compie un ulteriore balzo in avanti e diventa il cuore dell’elaborazione locale per l’intelligenza artificiale: dalle funzioni creative all’analisi di immagini, tutto viene gestito in modo più rapido e fluido.

Il resto della macchina resta familiare: scocca in alluminio, display Liquid Retina XDR a 120 Hz, porte Thunderbolt 4, HDMI, slot SDXC e ricarica MagSafe. Apple non ha toccato il design, ma ha migliorato ancora la stabilità termica e l’efficienza energetica. Il risultato è un portatile che si comporta come una workstation ma conserva l’autonomia e la silenziosità tipiche del MacBook Pro.

Ricordiamo che nella versione per il mercato europeo, il MacBook Pro 14″ M5 è privo del caricabatterie nella confezione. Può essere caricato con potenza fino a 96W (come questo) per una carica rapida anche se basta un’uscita da almeno 75W per ripristinare la batteria.

I nuovi modelli da 14″ M5 sono proposti in due configurazioni e in entrambi i colori, grigio siderale e argento. La prima versione offre 16 GB di RAM con SSD da 512 GB, la seconda sale a 24 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Entrambe sono già in preordine su Amazon con spedizione dal 22 ottobre.

MacBook Pro M5

Alimentatori adeguati con potenza base (65 Watt) e per ricarica rapida (100 e più watt)

