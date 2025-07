Il Mobvoi Home Tapis Roulant Ultra, perfetto per casa e ufficio solo 202,99 €

Su Amazon trovate in offerta il Mobvoi Home Tapis Roulant Ultra, pensato per allenarsi e lavorare anche in casa. Il costo è di 202,99€ invece di 329,99€, con specifiche adatte a camminare, correre o usare il PC grazie al design 3 in 1.

Struttura versatile per lavoro e allenamento

Il Mobvoi Home Tapis Roulant Ultra è progettato per tre modalità d’uso: camminata (1–6 km/h), workstation (1–6 km/h) e corsa (1–12 km/h). Questa struttura compatta è adatta a spazi domestici, ma consente anche di lavorare grazie alla superficie superiore piatta, abbastanza ampia da sostenere un laptop. I pulsanti di cambio rapido della velocità (3 km/h e 6 km/h) facilitano la gestione delle sessioni, mentre i portabicchieri e il vassoio integrato migliorano la fruibilità quotidiana.

Inclinazione fissa e corsa più ampia

Il piede posteriore presenta una inclinazione fissa del 6%, che consente un allenamento più intenso rispetto ai tapis roulant piatti. L’area di corsa ampliata da 42 x 102 cm (rispetto ai 40 x 100 cm della versione precedente) garantisce maggiore libertà di movimento, utile anche durante la corsa. L’assorbimento a 5 strati del nastro riduce l’impatto su ginocchia e articolazioni, assicurando un’esperienza più stabile e confortevole anche per utenti fino a 120 kg.

Motore silenzioso e connettività Bluetooth

Il motore da 2,5 HP garantisce stabilità e velocità fino a 12 km/h, con un’emissione sonora inferiore a 60 dB. Il dispositivo include altoparlanti Bluetooth integrati, per collegare il telefono e ascoltare musica o podcast durante l’allenamento. Grazie alla compatibilità con smartwatch Wear OS, è possibile tracciare dati precisi tramite l’app TicSports: velocità, distanza, calorie, frequenza cardiaca e passi si sincronizzano direttamente.

Prezzo e sconto attuale su Amazon

Il prezzo di listino del Mobvoi Home Tapis Roulant Ultra è di 329,99€. Oggi è disponibile su Amazon a 202,99€.

