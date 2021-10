MacBook Pro 2021, in macOS una funzione per risolvere il problema del notch

In un documento di supporto tecnico, Apple evidenzia la possibilità di attivare una funzione nelle varie app per Mac in modo da non avere problemi con la barra dei menu, impedendo che i menu di alcune app siano nascosti dal notch dei nuovi MacBook Pro 14″ e 16″.

Apple spiega che è possibile impostare la funzione “scala per adattare automaticamente il menu sotto la videocamera” in qualsiasi app, facendo in modo che la barra dei menu dell’app appaia sempre sotto il notch e sia sempre visibile.

La funzione in questione è comoda per le app non ancora aggiornate che non tengono conto del notch dei nuovi MacBook Pro e per le quali l’utente potrebbe riscontrare difficoltà richiamando le voci di alcuni menu, nascoste dal notch.

Per impostare questa funzione bisogna selezionare l’app desiderata (tipicamente installata nella cartella Applicazioni), fare ctrl-click con il trackpad e selezionare “Ottieni informazioni”: appare una finestra e da questa è possibile selezionare l’opzione “scala per adattare automaticamente il menu sotto la videocamera”. Dopo avere chiuso la finestra “Informazioni” è possibile avviare l’app e da questo momento in poi quest’ultima mostrerà la barra dei menu sempre sotto il notch.

Good news for notch haters! If you've got an app (or apps) with menus that collide with the notch, just Get Info on the app, and enable "Scale to fit below built-in camera".

While the app is running (even in the bg), your display is scaled.#Apple #M1Pro #M1Max #MacBookPro2021 pic.twitter.com/nlGqkFkXAH

— Joseph from Sketch (@Jatodaro) October 27, 2021