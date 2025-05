Le Power offerte di MacBundle, software Mac utilissimo a pochissimi Euro

Il bundle di primavera/estate 2025 su BundleHunt mette sul piatto 46 software originali per Mac, con sconti che arrivano fino al 97% rispetto al prezzo di listino. È un’occasione preziosa per chi vuole risparmiare su applicazioni di sviluppatori indipendenti ma che hanno una solida fama per qualità dei loro lavori.

Tra le app più interessanti per rapporto prezzo/utilità ci sono:

SwifDoo PDF : una suite completa per modificare e convertire PDF, che scende da 129 a 4,99 dollari (sconto ~96%).

: una suite completa per modificare e convertire PDF, che scende da 129 a 4,99 dollari (sconto ~96%). Super Logo : uno strumento per creare loghi personalizzati e modificabili, da 159 a soli 5 dollari (sconto ~97%).

: uno strumento per creare loghi personalizzati e modificabili, da 159 a soli 5 dollari (sconto ~97%). CODIJY Colorizer Pro : software professionale per colorizzare foto in bianco e nero, da 179 a 4,99 dollari (sconto ~97%).

: software professionale per colorizzare foto in bianco e nero, da 179 a 4,99 dollari (sconto ~97%). Macxvideo AI : convertitore video con potenziamento AI, ottimo per chi lavora con contenuti multimediali, scontato del 93%.

: convertitore video con potenziamento AI, ottimo per chi lavora con contenuti multimediali, scontato del 93%. OysterVPN: VPN sicura e veloce per proteggere la navigazione online, da 59,99 a 9,99 dollari.

Tra le utility più economiche ma utilissime per la produttività quotidiana troviamo:

Produttività quotidiana Typinator (da $39,99 a $5,99)

Per espandere abbreviazioni in testi lunghi, velocizzando la scrittura. PopChar (da $39,99 a $4,99)

Per accedere velocemente a simboli e caratteri speciali. Desktop Ghost Pro (da $4,99 a $1,00)

Per nascondere in un clic tutte le icone del desktop. Command-Tab Plus (da $15,99 a $3,50)

Per gestire le app aperte e passare da una finestra all’altra in modo più efficiente. Per sviluppatori e creativi Whisk (da $29,99 a $4,00)

Editor HTML e PHP con anteprima live. Squeezer (da $24,99 a $1,50)

Per minificare, compilare e comprimere codice web. Hype (da $49,99 a $4,99)

Editor per creare animazioni HTML5 senza scrivere codice.



La forza di questo bundle sta proprio nella varietà: non importa se si lavora come giornalisti, designer, sviluppatori o semplici appassionati, c’è qualcosa di interessante per ogni profilo. E, grazie agli sconti cumulativi, più si aggiungono app al carrello, più si risparmia. Il sistema, infatti, applica sconti crescenti man mano che sale il totale speso.

Per dare un’idea concreta:

3 dollari extra di sconto oltre i 30 dollari

5 dollari di sconto superati i 40 dollari

altri 5 dollari quando si arriva a 70 dollari

6 dollari totali sopra i 90 dollari

Progettazione grafica e strumenti per creativi

1000 font OpenType

1000 font per progetti creativi domestici e aziendali.



Hype

Hype è l’app per la creazione di animazioni HTML5 per macOS.



QR Wizard

L’unico generatore di codici QR di cui avrai mai bisogno. Colori

Splendidi schemi di colori a portata di mano.



ToAnything

Converti tutti i tuoi contenuti multimediali. Facilmente.



Photo Eraser Pro



Super Denoising



CODIJY Colorizer Pro

Colorizzazione professionale di foto in bianco e nero



Gestione Video



MacX DVD Ripper Pro

Il modo più veloce per eseguire il backup e il ripping delle tue collezioni di DVD praticamente in qualsiasi formato per guardarle su Mac, iPhone, iPad e Android, con qualità lossless al 100%.

Total Video Player Pro

Goditi dischi Blu-ray e video 4K



Macxvideo AI

Convertitore video all-in-one con intelligenza artificiale di nuova generazione



Media Meta

Editor di metadati definitivo per video e audio



Programmazione



Quartzcode

QuartzCode colma il divario tra sviluppatori, designer e animatori. Ora puoi creare animazioni per iOS/OS X senza alcuna conoscenza di programmazione!



JSON Wizard

JSON, il modo più semplice. Per Mac.



Whisk

Tumult Whisk è l’editor HTML e PHP leggero per macOS con un’anteprima in tempo reale che si aggiorna durante la digitazione.



Scrittura



Typinator

Typinator ti aiuta a digitare più velocemente espandendo le abbreviazioni brevi in ​​testo più lungo e automatizzando le attività di digitazione ripetitive.

Markdown+

Elegante. Markup. Per Mac. Flusso di lavoro di testo

Trasforma rapidamente il testo con oltre 30 azioni. Automatizza le modifiche, converti i formati e sincronizza i flussi di lavoro su tutti i dispositivi: sicuro, potente e facile da usare.

PopChar

PopChar è una mappa caratteri professionale che ti dà pieno accesso a tutti i caratteri e simboli di qualsiasi font sul tuo sistema.



Text WorkFlow

Trasforma rapidamente il testo con oltre 30 azioni. Automatizza le modifiche, converti i formati e sincronizza i flussi di lavoro su tutti i dispositivi: sicuro, potente e facile da usare.

Word Counter Pro

Ottieni statistiche di scrittura dettagliate, inclusi il conteggio di parole, caratteri, frasi, righe e paragrafi e altro ancora.

Gestione PDF

PDF Converter OCR

Converti rapidamente e accuratamente i file PDF in oltre 10 formati e crea PDF da altri documenti con facilità.



SwifDoo PDF

SwifDoo PDF per Mac porta la tua produttività PDF a un livello superiore. Super Logo

Crea loghi unici, personalizzati e modificabili selezionando stili o importando immagini.



Utilità sistema operativo



Desktop Ghost Pro

Nascondi e mostra all’istante tutte le icone sul desktop con Desktop Ghost Pro. Questa app ti offrirà un’area di lavoro impeccabile, senza spostare i file.



Command-Tab Plus 2 (Standard)

Applicazione e switcher di finestre incentrati sulla tastiera per il tuo Mac



MenubarX Pro

MenubarX è un potente browser per la barra dei menu. Puoi aggiungere

qualsiasi pagina web alla barra dei menu proprio come le app native. Aprirà un nuovo mondo per le app web.



Duplicate Finder

Un’app intuitiva per trovare ed eliminare i file duplicati in modo semplice, rapido e affidabile.



DockX Pro

DockX è un’app magica che ti permette di visualizzare qualsiasi contenuto nel Dock e nella barra dei menu, dandoti un’occhiata in qualsiasi momento senza aprire alcuna app.

Archivazione e accesso ai dati



Disk Space Analyzer

Ottieni il controllo dello spazio di archiviazione del tuo Mac. Trova rapidamente file di grandi dimensioni, scopri l’utilizzo del disco e libera spazio.

BuhoNTFS

Piano annuale (3 Mac).

Un modo semplice ma potente per leggere e scrivere unità NTFS sul tuo Mac



NXPowerLite Desktop

App per la compressione di file PDF, PowerPoint, Word, Excel, JPEG e PNG



BuhoCleaner Piano Annuale (1 Mac)

Rimuove rapidamente i dati indesiderati e aumenta la velocità del tuo Mac, liberando spazio senza problemi.



DMcleaner

Strumento di pulizia e ottimizzazione per Mac all-in-one per eliminare in modo rapido e sicuro tutti i dati indesiderati sul Mac.



File Cabinet Pro

Gestione file nella barra dei menu di macOS. Esplora, modifica, organizza e gestisci i file direttamente dalla barra dei menu, senza ingombrare il desktop..



Squeezer

Minifica. Compila. Comprimi. Sul tuo Mac.



Password, sicurezza e Privacy



KeyKeeper

Ora importa CSV e 1Password

Gestione intelligente delle licenze per Mac: importa da CSV/1Password, mappa i campi all’istante, esporta in qualsiasi momento, sincronizzazione cloud inclusa. Le tue chiavi, organizzate.



Data Guardian

Database offline sicuro per password e altre informazioni private



AirRadar

La scansione delle reti wireless è ora più semplice e personalizzata! AirRadar ti consente di cercare reti aperte e di contrassegnarle come preferite o filtrarle.



Librarian Pro

Soluzione completa per l’inventario dei contenuti multimediali domestici con riempimento automatico web!



One Bookmark

Ordina, sincronizza e gestisci i segnalibri, rimuovi i segnalibri duplicati



ContactsMate

Un gestore di contatti per raccogliere contatti da account e file per accedervi, organizzarli, deduplicarli e gestirli.



Simon

Lo strumento essenziale per il monitoraggio dei siti su macOS, per verificare la presenza di modifiche o errori sui server. JSON Wizard



Time Out

Lo strumento di promemoria delle pause più popolare per macOS

OysterVPN

OysterVPN offre velocità incredibili, crittografia di livello militare e zero log: libertà online senza compromessi su privacy o prestazioni.



Softorino 14-App Universal License – Piano annuale

La licenza universale combina tutte le 14 app Softorino in un unico semplice abbonamento. Ottieni molto di più a molto meno.

In definitiva, il bundle di maggio 2025 su BundleHunt rappresenta una delle offerte più interessanti per utenti Mac di ogni profilo: dai professionisti della scrittura agli sviluppatori, dai designer ai semplici appassionati di ottimizzazione e pulizia del sistema. Lo sconto sarà valido solo per qualche settimana, quindi è il momento giusto per approfittarne.

I lettori possono cliccare qui per scoprire tutte le app in sconto e acquistare quelle più adatte alle proprie esigenze.