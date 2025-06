WWDC 25, come seguirla in diretta e con Macitynet

Oggi, lunedì 10 giugno alle ore 19:00 italiane Apple darà il via alla sua consueta Worldwide Developers Conference, meglio nota come WWDC. L’evento iniziale — il keynote qui le nostre anticipazioni — sarà trasmesso in diretta streaming e permetterà a chiunque, da casa o dall’ufficio, di scoprire le novità in arrivo per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e Vision Pro. E, soprattutto, di vedere all’opera per la prima volta la nuova interfaccia frutto del progetto Solarium (o liquid glass come viene chiamata internamente)

Seguendo il discorso introduttivo, che sarà affidato a Tim Cook per l’impostazione generale ma sarà poi svolto da numerosi manager che avranno ciascuno il compito di illustrare, oltre alla interfaccia, iOS 26, iPadOs 26, macOS 26 e così via.

Per seguire la presentazione avete diverse opzioni la principale, dal nostro punto di vista, è questo sito.

WWDC con Macitynet da quasi 30 anni

Dal fine anni ’90 ad oggi, Macitynet ha seguito ogni singola WWDC. Quando non c’era alcuna diretta ma solo fonti indirette e il keynote alla fine diventava un articolo da pubblicare di notte, noi c’eravamo.

Da quando è arrivato lo streaming video, abbiamo iniziato a raccontarlo minuto per minuto in diretta, con commenti e approfondimenti immediati.

Faremo così anche questa volta a partire alla nostra pagina della diretta. Qui metteremo anche immagini prese dalla stessa diretta.

Seguire la WWDC con noi significa avere una prospettiva unica, costruita su decenni di attenzione e passione per il mondo Apple da giornalisti esperti in tecnologia ma con una conoscenza impareggiata in questo ambito.

La WWDC 2024 si potrà seguire anche in lingua inglese, ma su Macitynet trovate cronaca e commenti in italiano e con focus sul mercato europeo, oltre a una guida completa (questa) per guardare l’evento da qualsiasi dispositivo.

Come guardare la WWDC 2024 in diretta

Se sapete l’inglese, potete seguire il keynote che arriva dall’Apple Park a Cupertino, in versione pre-registrata e accessibile in streaming ovunque.

Canale YouTube di Apple (la via più semplice per tutti)

Basta aprire questo link da qualsiasi dispositivo — smartphone, tablet, computer o smart TV — per seguire l’intero keynote in streaming. È la soluzione più universale e accessibile, anche se può avere qualche secondo di ritardo rispetto ad altre fonti.

Sito Apple (ideale da computer)

Collegandosi su apple.com poco prima dell’orario di inizio, il video apparirà direttamente in homepage. Successivamente sarà disponibile anche nella sezione Apple Events, dove è possibile rivedere le conferenze passate e anche ascoltarle via podcast.

App Apple TV (per chi preferisce guardare sul divano)

L’evento sarà visibile anche sull’app Apple TV, disponibile non solo su Apple TV ma anche su smart TV recenti Samsung, LG, Sony, e dispositivi come Fire TV Stick, Roku, Xbox e PlayStation.

App Apple Developer (per chi vuole anche le sessioni tecniche)

Oltre al keynote, chi è interessato agli aspetti più tecnici può utilizzare l’app gratuita Apple Developer, disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e anche Vision Pro. Da qui si potranno seguire tutte le sessioni della settimana.

Cosa aspettarsi dal keynote

Secondo le anticipazioni, Apple dovrebbe presentare un nuovo design visivo ispirato al Vision Pro per iOS 26 (il nuovo nome di iOS 19) e macOS 26, con effetti traslucidi e interfacce riviste.

Si parla anche di un iPad sempre più simile a un Mac, grazie a Stage Manager 2 e a una nuova barra dei menu. Apple avrebbe pronto un set di funzionalità basate su AI generativa, anche e l’Ai non sarà al centro del discorso.