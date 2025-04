Caffè espresso ovunque con la macchinetta portatile a 27 €

Non rinunciate al caffè buono come quello di casa, neppure se vi trovate in alta montagna o nel posto più sperduto della terra. Con la macchina per caffè espresso portatile DENOKIN KF-JN-02 attualmente in promozione potete gustare il piacere del vostro caffè preferito in ogni dove, e con la comodità di fare tutto schiacciando soltanto un pulsante.

Grande quanto una borraccia (di forma cilindrica, è alta 24 centimetri e ha un diametro di 8 centimetri) presenta un serbatoio per l’acqua pari a 60 ml – per altro in acciaio inox e non in plastica, come di solito troviamo in altre macchine simili – ed essendo alimentata da una batteria ricaricabile via USB-C, vi preparate il caffè ovunque, anche in assenza di prese di corrente, e con una sola carica erogate fino a 20 caffè, quindi ci accontentate tutta la famiglia, per tutto il giorno, oppure potete offrire il caffè a tutta la crew durante una piacevole scampagnata fuori città con parenti e amici.

Il motore è da 70 Watt ed estrae il caffè a 20 Bar, quindi è più potente delle macchine portatili simili che generalmente spingono fino a 15 Bar. Questo significa che il caffè viene estratto ad una pressione maggiore e più rapidamente, preservando così l’aroma del caffè e riuscendo perfino a produrre quella crema “dai colori brillanti, di consistenza media”, leggiamo nella scheda tecnica, proprio come il caffè che possiamo fare a casa o al bar.

Che poi, a proposito, si può usare con una vasta gamma di capsule datosi che è compatibile con quelle in formato Ns e DG di 35 mm di diametro, e siccome c’è anche uno scompartimento dedicato per il caffè macinato (massimo 8 grammi, il doppio quindi dei soliti 4 grammi proposti da altri modelli), potete usarla anche con le vostre miscele preferite, sia che compriate quello in polvere sia che ve lo maciniate a casa voi combinando due o più varietà di caffè in grani.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 27 €. È disponibile con scocca esterna in quattro varianti di colore: nero, bianco, verde e argento.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.