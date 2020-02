MacFlatplan è il software Mac per preparare i menabò di riviste da stampare

Heikki Ohvo, uno sviluppatore finlandese indipendente, ha annunciato MacFlatplan 3, ultima versione di un software di mapping per il Desktop Publishing che consente di creare menabò, modelli di lavoro di un progetto grafico, che indica criteri e modalità da seguire per la composizione di testi e l’inserimento di illustrazioni, un sistema che consente in altre parole di organizzare visivamente e stilisticamente mappe relative alla struttura di impaginati tipici delle riviste, la linea da seguire che rappresenta articoli e pubblicità, in altre parole i contenuti che si si susseguiranno.

L’app in questione permette di creare e visualizzare mappe che tengono conto di articoli e pubblicità, con riquadrature corrispondenti all’esatta giustezza e altezza delle colonne e pagine, e il loro ordine di stampa. Gli “stamponi” possono essere spostati co il drag&drop, importare schemi-colori e dettagli da altri documenti.

È un software verticale che può essere utile nell’ambito tipografico per creare modelli di lavoro, procedimenti da seguire nell’elaborazione grafica, un modo veloce per avere una visione delle pagine completate e da completare, la loro numerazione, capire se e come sono stati suddivisi i contenuti.

Tipicamente questa attività si svolge lavorando manualmente sul menabò del progetto grafico, annotando al volo le pagine completate, la sequenza di pubblicità e altri elementi di cui tenere conto. MacFlatplan consente di ridimensionare le pagine, specificare le sezioni da stampare e applicare schemi colore a 1/4, 1/2 o a tutta la pagina.

Non è un programma di impaginazione come InDesign o QuarkXPress ma è un supporto per chi ha bisogno dii creare e condividere con altri criteri e modalità per la composizione di testi e l’inserimento di illustrazioni.

MacFlatplan 3 richiede un Mac con OS X 10.10 Yosemite o seguenti, “pesa” 25,9MB ed è venduto 59$ direttamente dal sito dello sviluppatore. Dallo stesso sito è possibile scaricare una versione dimostrativa.