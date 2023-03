macOS Ventura, come visualizzare l’anteprima dei file in Visualizzazione rapida

Tra le novità di macOS Ventura, c’è l’anteprima dei file nella modalità Visualizzazione rapida di Spotlight: basta premere la barra spaziatrice dopo aver selezionato uno dei risultati della ricerca per vedere l’anteprima del file in Visualizzazione rapida.

Dalla finestra con i risultati delle ricerche è possibile visualizzare anteprime di immagini, filmati, documenti, ecc. È anche possibile cercare sul web le immagini di persone, animali, monumenti, ecc.

Spotlight usa le informazioni rilevate nelle immagini in Foto, Messaggi, Note e nel Finder per consentire di cercare località, scene e anche elementi che compaiono nelle immagini, come una scritta, un cane o un’auto.

Altra utile novità di macOS Ventura è la possibilità di avviare azioni rapide. È possibile impostare una sveglia, attivare una full immersion, trovare il titolo di una canzone, lanciare un comando rapido e altro ancora.

Per richiamare un timer cercate “Timer” e dalla finestra con i risultati della ricerca selezionate “Avvia Timer”: appare una finestra che consente di impostare un time specificando secondi, minuti oppure ore (allo scadere del tempo, apparirà una notifica e verrà emesso un suono).

Altra utile possibilità di Spotlight è quella di richiamare il Meteo per la località desiderata indicando “Meteo” seguito dal nome della città; esempio: “Meteo Novara”, “Meteo Los Angeles”, “Meteo Parigi”, ecc.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, web e social. Partite da questa pagina per scoprirle tutti anche divisi per piattaforma.