Apple ha brevettato un sistema per determinare volume e forma del corpo dell’utente

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple che consente di usare dispositivi portatili per misurare il volume corporeo dell’utente, dati di cui è eventualmente possibile tenere conto in future app dedicate alla Salute o per fornire indicazioni relative alle taglie nelle app per lo shopping online di abiti e vestiti.

Nel brevetto, Apple spiega che normalmente per ricavare dati precisi sul volume del corpo di una persona servono sistemi ottici in grado di mappare il soggetto. L’hardware che consente di determinare il volume di una persona è tipicamente di grandi dimensioni, complesso e macchinoso, rendendo difficile integrare sistemi di questo tipo in piccoli dispositivi elettronici di largo consumo di facile uso per gli utenti.

Apple ha ideato quelli che nel brevetto chiama “metodi e sistemi per eseguire la continua misurazione del volume corporeo usando un sistema portatile”. L’idea è offrire qualcosa in grado di calcolare il volume tenendo conto della cassa toracica sfruttando un’unità di misura inerziale (es. un accelerometro e un giroscopio) per creare una mappa con nuvole di punti che consente di ricavare dettagli sul torace dell’utente.

Apple ha previsto un sistema che fa riferimento a un arto (es. un braccio) partendo dal quale un trasduttore acustico integrato nello strumento di misura è in grado di determinare i volumi del corpo.

L’algoritmo ideato da Apple prevede una serie di sensori e sistemi dai quali ricavare misurazioni, e tra i dispositivi indicati come in grado di determinare l’aspetto del corpo che hanno davanti, nei disegni del brevetto appare quello che sembra un HomePod mini. Non è chiaro dove voglia andare a parare Apple ma non è da escludere in futuro l’arrivo di strumenti dedicati utili in ambito medico o nei negozi di abbigliamento.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.