MacX DVD Ripper Pro in sconto del 63% per Natale: converti qualsiasi DVD in MP4

Se avete appena comprato il DVD del vostro film preferito e volete metterlo sull’iPad per guardarvelo con calma quando più vi fa comodo, c’è una buona notizia: MacX DVD Ripper Pro, un programma progettato proprio per rendere questa operazione semplice e veloce, oltre a poterlo provare gratis è attualmente in sconto del 63%.

Di MacX DVD Ripper Pro abbiamo parlato svariate volte: si tratta di un valido strumento capace di convertire qualsiasi film, serie TV e contenuto video presente su DVD (anche crittografati) in un file MP4 da trasferire poi sui propri dispositivi. E’ tra i migliori perché dotato di tecnologia di accelerazione GPU che sostanzialmente consente di copiare un intero DVD in appena cinque minuti.

E’ un programma di tutto rispetto perché permette di trasferire film su smartphone, tablet, TV, Mac senza lettore DVD, dischi rigidi, NAS, sul cloud e così via, così da poterli guardare dove più fa comodo senza essere vincolati dal disco stesso. Per i film più importanti è utile anche per creare una copia di backup, così l’originale lo lasciate nella scatola mentre la copia la usate per guardarlo sul vostro lettore preferito ed evitare che un graffio possa rovinare per sempre il vostro film preferito.

Come dicevamo può convertire un DVD in un file MP4 ma anche in formato MOV, FLV, MPEG4 e tanti altri, per un totale di oltre 350 formati diversi, il che consente di trovare il formato giusto per iPhone, iPad, dispositivi Android, lettori multimediali per auto, TV, computer e via dicendo. La funzione di backup consente anche di creare il file ISO, in modo da poter poi masterizzare il DVD in una o più copie anche a distanza di tempo.

Se vi interessa, potete scaricare gratuitamente MacX DVD Ripper Pro in modo da mettere alla prova le sue funzionalità e poi, se vi piace, potete acquistarlo con il 63% di sconto attivo per Natale così da avere la licenza completa e usarlo liberamente con qualsiasi computer a vostra disposizione.