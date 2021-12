TCL torna al CES 2022 con uno stand interattivo

TCL Electronics, uno dei principali attori nel settore televisivo globale e dell’elettronica di consumo, sarà fisicamente presente al CES 2022. Durante la fiera più attesa dall’industria dell’elettronica di consumo, che si terrà nuovamente in forma fisica a Las Vegas dopo l’ultima edizione tutta virtuale del 2021, TCL presenterà i suoi display di più recente generazione, TV, monitor, dispositivi mobili e smartphone, occhiali AR ed elettrodomestici, in uno grande stand interattivo.

«Siamo entusiasti di tornare al CES 2022 con uno straordinario stand TCL interattivo e orgogliosi di far parte di questo settore dinamico» dichiara Juan Du, presidente di TCL Electronics. «Quest’anno lanceremo il nostro tema #InspireGreatness e, come uno dei principali marchi di elettronica di consumo nel mondo, continueremo ad aiutare le persone a vivere, lavorare e giocare meglio ogni giorno grazie ai nostri prodotti e servizi».

L’esposizione all’interno dello stand di TCL al CES 2022 mostrerà le tecnologie di nuova generazione del marchio, i prodotti più recenti e offrirà dimostrazioni dal vivo, consentendo ai visitatori di sperimentare il design, le alte prestazioni e funzionalità di display, soundbar, dispositivi mobili e smartphone, occhiali AR, una gamma completa di elettrodomestici intelligenti e assortimento di nuovi prototipi di TV.

Con l’opportunità di esplorare personalmente la tecnologia alla base delle innovazioni TCL, verrà introdotto anche l’IA di deep learning, capace di offrire immagini di qualità superiore.

Lo stand TCL si troverà al n. 17017 nella Central Hall del Las Vegas Convention Center, dal 5 all’8 gennaio 2022 e ci saranno diversi appuntamenti durante i quali TCL presenterà anche annunci online per la stampa globale il 4 gennaio 2022 e vedrà tra i protagonisti Juan Du, presidente di TCL Electronics e gli altri dirigenti di TCL. Qui si possono trovare ulteriori informazioni per la diretta streaming.

TCL esporrà al CES 2022 dal 5 all’8 gennaio: la conferenza stampa globale si svolge il 4 gennaio alle ore 15 in Italia e si potrà seguire da questa pagina in diretta streaming.

Nelle scorse ore diversi colossi della tecnologia USA hanno cancellato la propria presenza in persona e stand al CES 2022 in seguito alle preoccupazioni per la nuova ondata di Covid. Tutte le notizie riguardanti il CES 2022 si possono leggere direttamente a questo indirizzo.