Apple spiega perché tutti dovrebbero usare Apple Mappe

Come applicazione di mappe e navigazione dovremmo usare quella di Apple e per tre precise ragioni: le hanno descritte David Dorn e Meg Frost, rispettivamente Product Lead e Design Lead di Apple Mappe, in una intervista concessa a CNN, spiegando le novità introdotte con iOS 15 e i motivi, per l’appunto, in cosa risulterebbe migliore rispetto alle alternative concorrenti, come per esempio Waze oppure le mappe di Google.

La prima è che Apple da tempo sta investendo in modo consistente in Mappe per migliorarle: lo dimostrerebbe proprio l’ultimo aggiornamento di iPhone, che nel caso specifico ha portato nuovi dettagli nella mappatura tridimensionale per le città di Londra, New York, Los Angeles e per l’area metropolitana della baia di San Francisco; i punti di riferimento 3D – spiegano – vengono perfino creati a mano. «Selezioniamo la quantità di dettagli che riteniamo appropriata e creiamo una mesh 3D del punto di riferimento dell’edificio stesso, poi la applichiamo alla mappa di base».

È stato anche migliorato il sistema di navigazione in corrispondenza degli interscambi più compessi, modifiche queste che avrebbero permesso ad Apple di rendere le mappe «più sicure e visivamente soddisfacenti», rendendo quindi le indicazioni stradali più precise e facili da leggere quando si guida, si passeggia, si fa un giro in bicicletta o ci si sposta con i trasporti pubblici.

«I conducenti sono in grado di comprendere a colpo d’occhio anche gli incroci più complessi» ha spiegato Frost. «In questo modo sono in grado di decidere quale svolta prendere in una frazione di secondo». C’è anche un globo 3D che «rappresenta accuratamente le dimensioni dei paesi».

Il secondo motivo per cui le mappe di Apple sarebbero meglio di quelle dei concorrenti è che Apple non tiene traccia della posizione degli utenti quando utilizzano l’app, quindi anche in questo caso la multinazionale di Cupertino assicura una maggiore tutela della privacy dell’utente, da anni nodo centrale e punto distintivo in tutta l’offerta di Apple anche nei confronti dei principali concorrenti.

Per finire, essendo un prodotto che fa parte dell’ecosistema di Apple, si integra meglio con gli altri dispositivi e i servizi dell’azienda, il che dovrebbe far felici i possessori di iPhone, iPad, Mac e di tutti gli altri dispositivi della Mela.

Ricordiamo che Apple ha rilasciato la nuova versione di Apple Mappe in Italia, inclusi Città del Vaticano e Andorra: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.