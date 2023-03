MacX MediaTrans gratis per la Giornata Mondiale del Backup

Il 31 marzo cade il World Backup Day, la giornata mondiale che si ripete annualmente dal 2011 per ricordarci l’importanza di mettere da parte una copia di tutti i dati digitali più importanti, e per celebrare l’evento potete scaricare gratis MacX MediaTrans, celebre per essere tra le migliori alternative al backup di iTunes.

Di questo programma abbiamo già parlato decine di volte: è molto comodo perché permette di eseguire il backup dei dispositivi Apple trasferendo foto, video e musica tra iPhone, iPad, iPod e Mac. Di conseguenza questa è un’ottima occasione per ottenere MacX MediaTrans gratis (ma anche per comprare la licenza completa in sconto) ed eseguire il backup dei dati di iPhone proprio in questi giorni in cui si celebra il World Backup Day.

Il backup è una di quelle operazioni che non vanno sottovalutate perché ad esempio in caso di guasto del telefono si ha poi modo di ripristinare tutti i dati su un nuovo modello o su quello rispedito indietro dall’assistenza tecnica dopo una eventuale riparazione. È importante quindi approfittare dell’occasione che ci viene ricordata in questi giorni per farne uno o aggiornare quello fatto qualche tempo addietro, in modo da avere una copia di tutti i dati più recenti a portata di mano in caso di emergenza.

Perché scegliere MacX MediaTrans

Questo software è tra i più apprezzati e spesso scelto in alternativa ad iTunes per diversi motivi. Ad esempio offre il trasferimento bidirezionale dei brani musicali tra Mac e iPhone, oltre alla possibilità di creare playlist, convertire automaticamente i file in MP3 e AAC e creare suonerie personalizzate.

Converte automaticamente anche i video trasferiti tra uno e l’altro, e permette anche di comprimerli per risparmiare spazio su disco. Può poi effettuare il backup delle foto ad alta velocità e convertire automaticamente le immagini in formato HEIC, e può trasferire anche audiolibri ed ebook in EPUB convertendo questi ultimi in PDF o TXT.

Può anche archiviare una copia dei documenti Word, Excel, ma anche PDF e dati delle app crittografandoli in modo da proteggerli in caso di accesso.

In definitiva permette di sincronizzare e gestire i file di iPhone senza i limiti di iTunes, oltre ad essere particolarmente semplice da utilizzare. Maggiori informazioni qui.

La promozione

Come dicevamo per celebrare il World Backup Day 2023 l’azienda permette di scaricare e usare gratuitamente MacX MediaTrans, in modo da fare il backup di iPhone senza dover pagare nulla. Non dovete far altro che inserire il vostro indirizzo email nel box presente in questa pagina per ricevere il codice che vi attiva la licenza gratuita direttamente tramite email.