MacX MediaTrans, la migliore alternativa ad iTunes è gratis

Fare il backup di iPhone, ma anche trasferire i dati dal vecchio al nuovo e metterci dentro tutta la musica che si desidera, risparmiandosi tutti i problemi di iTunes. Sono queste alcune delle funzioni più interessanti di MacX MediaTrans, un software per Mac e PC Windows che, grazie ad una promozione attualmente in corso, potete scaricare gratuitamente.

Nello specifico a costo zero ottenete la licenza per usare la sua funzione di trasferimento dei dati con iPhone, mentre la licenza completa che offre l’accesso illimitato a tutte le funzioni è scontata del 57%, per una spesa quindi di 25,95 dollari.

Di tutte le funzioni offerte da questo programma, ricordiamo ad esempio il trasferimento delle canzoni a due vie, tra iPhone e Mac, un processo che iTunes ad esempio non offre. Con MacX MediaTrans tutto è possibile nonché facile: si possono creare playlist, convertire in un click in MP3 e AAC, nonché realizzare suonerie in pochi passaggi.

Questo programma permette anche di trasferire video tra iPhone, iPad e Mac. Non solo: li converte nel giusto formato per assicurarne la riproduzione su ogni dispositivo e fa tutto da solo, senza quindi aver bisogno di conoscere quali formati vengono letti da uno o dall’altro.

Con MacX MediaTrans è anche possibile fare il backup delle foto presenti su iPhone per averne una copia sul Mac. Converte le foto scattate in HEIC (il formato proprietario di Apple) in modo da poter essere visualizzate anche sul Mac senza dover cercare programmi alternativi e la copia delle foto è velocissima.

Grazie a questo software è anche possibile trasferire audiolibri da uno all’altro e può convertire i file EPUB in PDF per facilitarne la lettura anche con altre applicazioni che non siano soltanto ebook reader. Trasforma anche l’iPhone in un disco esterno per poterci salvare dentro file Word, PDF, tabelle Excel e soprattutto non serve più usare iTunes, che in alcuni casi può anche bloccarsi durante il processo.

Di nuovo, quindi, vi segnaliamo che MacX MediaTrans – tra le migliori alternative a iTunes per il backup di iPhone e per il trasferimento di foto, video e musica da e tra iPhone, iPad e Mac – per pochi giorni si può scaricare gratuitamente in modo da poterlo usare per il trasferimento dei dati con iPhone, mentre per usarlo a pieno la licenza completa si compra a 25,95 dollari ovvero a meno della metà del normale prezzo di listino.