I migliori elettrodomestici smart del 2025: 24 modelli per il massimo controllo (anche da remoto)

Volete trasformare la cucina e la lavanderia in un ecosistema davvero connesso, controllabile dallo smartphone e, soprattutto, utile nella vita reale? Questa guida è pensata per chi è appassionato di tecnologia e pretende massimo controllo in ogni angolo della casa, anche a distanza: avvio e stop da app, notifiche di fine ciclo, diagnostica, programmi intelligenti, ottimizzazione dei consumi e integrazioni con piattaforme smart home.

Abbiamo selezionato 3 prodotti per fascia (base, medio, top) in ciascuna categoria chiave, tutti in vendita in Italia e disponibili ancge su Amazon.it, puntando su modelli con funzioni smart concrete (non solo “Wi-Fi sulla scatola”). Il risultato è una lista pronta da salvare, confrontare e usare come lista di controllo per i vostri prossimi acquisti e per conoscere fino a che livelli si spingono i controlli smart sugli oggetti d’uso comune in casa.

Lavatrici

Prezzo Base — Candy RapidÓ Slim 7 Kg Wi-Fi + BLE (App hOn) (RO4 1274DWMST/1-S)

Pensata per chi vuole una lavatrice “smart” senza spendere cifre alte, questa Candy slim entra bene anche in spazi ridotti ma offre un set di programmi rapidi molto pratico per la vita quotidiana. La capienza da 7 kg è adatta a single e coppie, mentre la funzione vapore aiuta a rinfrescare e ridurre pieghe. È una scelta sensata se cercate semplicità d’uso, cicli veloci e una buona integrazione con smartphone, senza puntare a funzioni AI avanzate.

Caratteristiche smart : con Wi-Fi + BLE e app hOn gestite avvio/pausa, ritardo, notifiche di fine ciclo, suggerimenti di programmi e monitoraggio dello stato. L’app aggiunge ricette di lavaggio e consigli in base ai capi, rendendo l’esperienza più guidata e moderna rispetto alle lavatrici tradizionali.

Prezzo Medio — LG AI DD F4R9009TPWC 9 Kg Wi-Fi (LG ThinQ)

Questa LG alza l’asticella su qualità di lavaggio, silenziosità e cura dei tessuti: la piattaforma AI DD punta a ottimizzare i movimenti del cestello in base al tipo di carico, mentre TurboWash aiuta a ridurre i tempi senza sacrificare troppo le prestazioni. È un’ottima via di mezzo tra costo e “intelligenza” reale: costruzione solida, programmi completi e gestione semplice anche per famiglie.

Caratteristiche smart: tramite LG ThinQ controllate da remoto, ricevete notifiche, verificate lo stato e scaricate cicli aggiuntivi. L’app semplifica manutenzione e diagnostica, e vi aiuta a scegliere impostazioni più adatte. In pratica, più controllo e meno tentativi a vuoto rispetto a una lavatrice non connessa.

Prezzo Top — Samsung AI Control WW10FG6U34LK/U3 10 Kg (Wi-Fi, AI Ecobubble)

Per chi vuole il massimo lato “ecosistema”, questa Samsung da 10 kg è una macchina molto completa: grande capacità, funzioni AI e un approccio orientato al risparmio energetico e alla gestione intelligente dei cicli. È indicata per famiglie e per chi lava spesso, perché unisce comodità, automazioni e un’interfaccia moderna. L’esperienza è “premium” soprattutto se in casa avete già altri dispositivi Samsung.

Caratteristiche smart: con AI Control e connettività Wi-Fi gestite cicli e notifiche, e sfruttate funzioni AI (come ottimizzazioni del lavaggio e modalità energia). L’ecosistema Samsung permette integrazioni più spinte e una gestione più “centralizzata”, rendendo l’uso quotidiano più fluido.

Lavastoviglie

Prezzo Base — Candy CI 6B4F1MA 60 cm (Wi-Fi hOn)

È la scelta “smart accessibile” per chi vuole una lavastoviglie connessa senza entrare nei prezzi premium. Ha formato 60 cm, buona flessibilità interna e funzioni orientate alla praticità: partenza ritardata, programmi quotidiani e gestione semplice. Ideale se vi interessa soprattutto controllare tempi e stato lavaggio, più che inseguire tecnologie avanzatissime di asciugatura.

Caratteristiche smart: la connettività Wi-Fi con app hOn porta notifiche, controllo remoto e possibilità di impostare/ottimizzare programmi dall’app. In più l’app tende a offrire suggerimenti e routine d’uso. È un salto netto rispetto alle lavastoviglie tradizionali: meno “vado a vedere” e più controllo da smartphone.

Prezzo Medio — Bosch Serie 6 SMS6ZCI16E (Home Connect)

Bosch Serie 6 è spesso il punto di equilibrio tra affidabilità, risultati costanti e funzioni realmente utili. Questa lavastoviglie punta su asciugatura efficace e un approccio “precisione” a cestelli e programmi. È perfetta se volete un prodotto da usare anni, con un ecosistema smart maturo e supporto alla diagnostica.

Caratteristiche smart: con Home Connect avete controllo remoto, notifiche, gestione programmi e spesso assistenza/diagnostica a distanza. L’app rende più comodo l’avvio in fasce orarie convenienti e vi avvisa a fine ciclo. È una delle piattaforme più complete in Europa per i grandi elettrodomestici connessi.

Prezzo Top — Bosch Serie 8 SMS8TCI04E (PerfectDry + Home Connect)

Qui entrate nel segmento alto: asciugatura curata, consumi ridotti e dotazioni premium. È pensata per chi usa spesso la lavastoviglie e vuole risultati “da riferimento”, soprattutto su plastica e stoviglie complesse. La solidità costruttiva Bosch e la gestione intelligente fanno il resto.

Caratteristiche smart: Home Connect abilita controllo e notifiche da remoto, oltre alla diagnosticae alla gestione più “assistita” dei programmi. In pratica integrate la lavastoviglie nella routine (orari, avvisi, stato) e risolvete più rapidamente eventuali anomalie.

Frigoriferi

Base — Haier 2D 60 Serie 1 HDW1620CNPD (Smart hOn)

Un frigorifero “smart” di fascia più accessibile deve soprattutto semplificare la gestione e mantenere bene i cibi: Haier lavora bene su No Frost e su soluzioni pratiche come zone dedicate e controllo dell’umidità. È una scelta concreta se volete connettività e funzioni moderne senza passare ai super-premium con schermi e hub domestici.

Caratteristiche smart: con Smart hOn App controllate impostazioni e ricevete notifiche utili (temperatura, allarmi, stato). L’app offre gestione più comoda rispetto ai soli tasti sul pannello. È smart “funzionale”: meno fronzoli, più controllo e tranquillità quando non siete in casa.

Medio — LG GMG860EPBE InstaView Multidoor 638L (Wi-Fi)

Qui pagate soprattutto qualità percepita e “comfort”: tanta capacità, multidoor e un approccio più premium a raffreddamento e gestione dell’aria. La porta InstaView è pensata per ridurre aperture inutili e quindi dispersioni di freddo. Per famiglie e per chi ama un frigo scenografico ma anche pratico, è una scelta molto completa.

Caratteristiche smart: la connettività Wi-Fi (ecosistema LG) abilita controllo temperatura, notifiche e gestione più semplice anche da fuori casa. Lato smart, il vantaggio è la combinazione tra app e InstaView: meno sprechi, più consapevolezza, più controllo senza dover “toccare” sempre il frigo.

Top — Samsung Family Hub AI RF65DG9H0EB1/EF (Wi-Fi + AI Vision Inside)

Family Hub è la definizione di frigorifero “smart al massimo”: grande formato, funzioni AI e un’esperienza da hub domestico che va oltre la semplice conservazione. È pensato per chi vuole gestione avanzata, integrazione in casa connessa e funzioni intelligenti che aiutino nella spesa e nell’organizzazione. Costoso, sì, ma anche quello più “diverso” da un frigo normale.

Caratteristiche smart: AI Vision Inside aiuta a tenere traccia di ciò che avete, mentre Wi-Fi e funzioni AI (come modalità energia) lo rendono un nodo dell’ecosistema Samsung. È smart perché cambia l’uso quotidiano: lista spesa, visibilità contenuti e ottimizzazioni rispetto a un frigo tradizionale.

Forni

Prezzo Base — Candy FCT686X WIFI (70 L)

Un forno connesso a prezzo relativamente “umano” è spesso la scelta più furba: avete la capienza giusta, le funzioni base e la ventilazione per cuocere bene, con in più la comodità della gestione smart. È adatto a chi cucina spesso ma non vuole spendere per sensori e assistenti avanzati, puntando su praticità e controllo da app.

Caratteristiche smart: con il Wi-Fi controllate impostazioni e monitorate la cottura da smartphone, con notifiche e gestione più comoda. È lo smart che evita dimenticanze e aggiunge flessibilità: impostate, controllate, correggete, senza dover stare sempre davanti al forno.

Prezzo Medio — Whirlpool WOI5S8HM0SXA (6° SENSO)

Whirlpool in fascia media punta su funzioni “assistite” e programmi pensati per risultati più costanti. È un forno adatto a chi vuole cucinare bene senza dover sempre ragionare su tempi/temperature: scegliete la modalità e il forno aiuta a gestire la cottura. È una proposta equilibrata tra prezzo, marca e comodità d’uso.

Caratteristiche smart: la logica 6° SENSO è smart perché automatizza scelte e parametri, riducendo errori. Nei modelli connessi della gamma, l’idea è anche gestire ricette e cotture in modo più guidato. In sintesi: meno settaggi manuali, più risultati ripetibili.

Prezzo Top — Bosch Serie 8 HBG7341B2 (Home Connect)

Bosch Serie 8 è pensato per chi pretende controllo, precisione e un’interfaccia moderna: cotture uniformi, funzioni evolute e una user experience più “premium” rispetto ai forni base. È perfetto se fate spesso arrosti, pane/pizza o preparazioni complesse e volete assistenza in cottura, oltre a una buona integrazione con l’app Bosch.

Caratteristiche smart: con Home Connect controllate il forno da remoto, sfruttate assistenti alla cottura e ricevete notifiche. L’app può suggerire impostazioni e rendere più semplice replicare ricette. È smart perché riduce l’incertezza: meno tentativi, più automazione e gestione più tranquilla quando avete ospiti.

Piastre ad induzione

Prezzo Base — Candy Moderna CETPS64MCWIFITT (Connesso)

Un piano induzione connesso entry-level che resta pratico: 4 zone, comandi touch e superficie facile da pulire. È ideale se volete passare al comfort dell’induzione e aggiungere anche un minimo di “smart” vero, senza rincorrere prodotti di design o soluzioni integrate con cappa.

Caratteristiche smart: la dicitura Connesso e l’integrazione Candy puntano alla gestione via app e a funzioni guidate. Il valore smart è la semplificazione: più controllo e supporto digitale, mantenendo un prezzo accessibile rispetto ai modelli premium.

Prezzo Medio — Bosch PVQ631HC1E (60 cm)

Bosch in fascia media offre un’esperienza molto pulita: controlli precisi, buona gestione delle zone e qualità costruttiva. È un piano che “sparisce” in cucina ma migliora davvero l’uso quotidiano: più reattivo del gas, più facile da pulire, più sicuro.

Caratteristiche smart: sui piani Bosch l’ecosistema Home Connect (dove previsto) aggiunge controllo e funzioni di assistenza. Anche senza IoT spinto, è “smart” per ergonomia: comandi intuitivi e funzioni automatiche utili che rendono la cottura più gestibile e ripetibile.

Prezzo Top — Elica NIKOLATESLA ONE EVO (induzione con cappa integrata)

Qui il “top” è l’idea: unire induzione e aspirazione in un solo blocco, con prestazioni di livello e gestione più moderna dell’aria in cucina. È per chi vuole una cucina minimal, senza cappa a vista, e un sistema che si adatti automaticamente alla cottura.

Caratteristiche smart: le soluzioni Elica puntano su dialogo tra piano e aspirazione (automazioni e gestione intelligente). La piattaforma connessa aiuta a ottimizzare aspirazione e comfort, riducendo interventi manuali. È smart perché integra due funzioni chiave e le fa lavorare insieme: meno sprechi, più efficienza.

Forni a microonde

Base — Toshiba MW2-MM20P(BK) 20 L

Un microonde semplice ma affidabile: 20 litri sono perfetti per uso quotidiano, riscaldare e scongelare. È un acquisto sensato se volete funzioni chiare e comandi immediati, con un prezzo contenuto. È “smart” nel senso più utile: fa bene le cose base, con pochi fronzoli e zero complicazioni.

Caratteristiche smart: pur non essendo Wi-Fi, è smart per usabilità: livelli di potenza, scongelamento e utilizzo immediato riducono errori e tempi. È il tipo di prodotto che preferite quando cercate risultati rapidi senza imparare menu complessi. Smart = semplicità che funziona.

Medio — Samsung MG32DG4524CGE1 (32 L, ricette automatiche, Air Fry)

Qui entrate nella categoria microonde “multifunzione”: più capacità, programmi automatici e funzioni che vanno oltre il riscaldamento. È adatto a chi usa spesso il microonde per cucinare davvero, grazie a modalità e preset che semplificano molto la routine.

Caratteristiche smart: è smart per ricette automatiche e modalità evolute come Air Fry, che riducono tentativi e regolazioni manuali. Anche senza controllo via app, automatizzare tempi e potenze in base al cibo è ciò che, nella pratica, fa preferire un modello così: più risultati costanti, meno “a occhio”.

Top — Panasonic NN-CD88QSEPG (34 L, Genius Sensor, Air Fry, combinato)

È un microonde combinato pensato per sostituire molte lavorazioni da forno: grande capienza, funzioni avanzate e sensori che puntano a rendere più automatiche le cotture. È per chi vuole un apparecchio unico e versatile, senza rinunciare alla precisione.

Caratteristiche smart: il Genius Sensor è smart perché adatta la cottura in base a umidità/condizioni, migliorando risultati senza impostare tutto a mano. In più, modalità e programmi automatici rendono l’esperienza guidata. È il tipo di “smart” che sentite ogni giorno: meno errori, più ripetibilità.

Friggitrici ad aria

Base — Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L (App)

Una delle friggitrici ad aria smart più popolari in fascia bassa: capienza adatta a 1–2 persone, ingombro ridotto e un approccio “imposta e vai”. È l’ideale se volete entrare nel mondo della frittura ad aria con un prodotto semplice ma ben rifinito, capace di gestire molte ricette quotidiane.

Caratteristiche smart: il controllo tramite app è il vero motivo di preferenza: programmi, timer, avvio e gestione più comoda dal telefono, con ricette e parametri guidati. Per una fascia economica, avere un ecosistema digitale che vi accompagna è un vantaggio concreto: meno prove, più risultati al primo colpo.

Medio — COSORI CAF-R901 Doppio Cestello 8,5L

Il doppio cestello è una comodità enorme: cucinate due cibi diversi in parallelo con più controllo su tempi e risultati. In fascia media è una delle opzioni più pratiche per famiglie che vogliono velocità e versatilità senza passare a forni combinati.

Caratteristiche smart: è smart per gestione digitale, programmi e routine più guidate: sincronizzazione cotture, preset utili e controllo preciso. Anche quando non è Wi-Fi “spinto”, la differenza sta nell’automazione che vi fa usare davvero l’air fryer, non solo provarla i primi giorni.

Top — Philips Airfryer Combi Serie 7000 XXL (Wi-Fi)

Questa è per chi usa l’air fryer come “secondo forno”: capienza XXL, molte funzioni e un’impostazione più avanzata. È adatta a famiglie e a chi cucina spesso, perché riduce tempi e gestisce tante preparazioni con maggiore coerenza.

Caratteristiche smart: la connessione Wi-Fi e i programmi automatici rendono l’esperienza più guidata: ricette, parametri, monitoraggio e ottimizzazioni senza stare sempre davanti. È smart perché abbassa la barriera: cucinate di più e meglio, con meno attenzione manuale, soprattutto su grandi quantità.

Cappe d’aspirazione

Base — CIARRA CBCB9102-P (Wi-Fi App, 90 cm)

Per chi vuole una cappa moderna e connessa senza spendere cifre da design-brand, CIARRA propone un pacchetto interessante: buona portata, comandi touch ed estetica pulita. È pensata per chi cucina spesso e vuole gestire aspirazione e luci in modo comodo, con un prezzo più abbordabile rispetto ai marchi premium.

Caratteristiche smart: la gestione Wi-Fi via app è il motivo principale: controllo remoto, regolazione velocità e routine. È smart perché vi evita di “sporcarvi le mani” quando state cucinando e vi permette di impostare la cappa in modo più preciso, soprattutto con vapori e odori variabili.

Medio — ELICA HIDDEN 2.0 @ IX/A/90 (CONNECTIVITY)

Una cappa da incasso con approccio premium: integrata nel mobile e pensata per chi vuole un risultato estetico minimale senza rinunciare a prestazioni. Elica è specialista del settore e su questa tipologia il vantaggio è doppio: meno ingombro visivo e più qualità di aspirazione.

Caratteristiche smart: la dicitura CONNECTIVITY rimanda all’ecosistema Elica per gestione da app e funzioni connesse. Lo smart qui è la combinazione: controllo più comodo + integrazione invisibile, con meno compromessi sul design rispetto a cappe tradizionali, e un uso più fluido nella routine quotidiana.

Top — ELICA HILIGHT-X H30 BL/A/100 (soffitto, design premium)

Questa è una soluzione di alto livello per cucine importanti: cappa a soffitto, look pulitissimo e installazione “architettonica”. È pensata per chi vuole liberare pareti e pensili e ottenere aspirazione efficace senza elementi a vista sul piano.

Caratteristiche smart: Elica spinge su connettività e integrazioni vocali: l’ecosistema può includere controllo intelligente e comandi tramite assistenti. La parte smart che fa preferire un top così è l’integrazione: aspirazione gestita meglio, controllo più comodo e una cucina “connessa” coerente con un allestimento premium.

Tutte le App per gestire gli elettrodomestici top

Candy e Haier — App di controllo: hOn

hOn è l’app “centrale” per gli elettrodomestici connessi Candy: vi permette di collegare i prodotti via Wi-Fi/Bluetooth, gestire funzioni e programmi, impostare ritardi, ricevere notifiche di fine ciclo e monitorare stato e performance. In base alla categoria, l’app offre anche consigli d’uso e supporto alla manutenzione/diagnostica, trasformando il controllo da pannello in un’esperienza più guidata e comoda anche quando siete fuori casa.

Per Haier capofila del gruppo che detiene il marchio Candy, hOn funziona come “hub” smart: una sola app per controllare e tenere d’occhio il frigorifero (temperatura, notifiche, allarmi e stato), migliorare la gestione quotidiana e integrare l’elettrodomestico nella vostra routine con controllo da remoto. L’obiettivo è massimizzare prestazioni ed efficienza, con un’interfaccia unica che centralizza comandi e monitoraggio, utile soprattutto quando volete intervenire a distanza in pochi tocchi.

LG — App di controllo: LG ThinQ

LG ThinQ vi consente di connettere gli elettrodomestici LG e controllarli anche quando siete fuori casa: potete verificare lo stato in tempo reale, avviare/gestire funzioni compatibili, ricevere notifiche e ottenere una gestione più “assistita” della casa. A seconda del prodotto, ThinQ supporta anche comandi vocali e strumenti di supporto/diagnostica, rendendo più semplice mantenere prestazioni e ridurre i tentativi a vuoto su programmi e impostazioni.

Samsung — App di controllo: SmartThings

SmartThings è il “pannello di controllo” dell’ecosistema Samsung: vi permette di connettere, monitorare e gestire elettrodomestici smart da un’unica app, con automazioni e notifiche. Nel caso dei frigoriferi Family Hub, SmartThings è parte del flusso di configurazione e controllo: potete gestire impostazioni, controllare funzioni e ottenere un’esperienza più integrata con il resto della smart home, anche da remoto.

Bosch — App di controllo: Home Connect

Home Connect è la piattaforma smart per gli elettrodomestici Bosch: funge da “centrale di comando” su smartphone, con aggiornamenti continui e funzioni che includono controllo remoto, timer, notifiche di fine programma e gestione delle routine. In molti casi aggiunge anche suggerimenti su programmi e impostazioni e abilita scenari automatizzati, così potete integrare forno e lavastoviglie nel vostro modo di vivere la casa con un controllo più continuo e meno manuale.

Whirlpool — App di controllo: 6th Sense Live

6th Sense Live è l’app Whirlpool pensata per gli elettrodomestici “connessi”: vi guida nella configurazione e consente di controllare e attivare funzioni anche quando siete fuori casa. L’idea è rendere l’interazione più intuitiva e adattabile, riducendo la dipendenza dal manuale e portando in app parte dell’esperienza 6° SENSO. In pratica: gestione più comoda, controllo a distanza e un uso più “assistito” dell’elettrodomestico.

Xiaomi — App di controllo: Xiaomi Home (Mi Home)

Xiaomi Home (nota anche come Mi Home) è l’app con cui gestite i dispositivi smart Xiaomi, inclusa la Mi Smart Air Fryer: consente l’abbinamento Wi-Fi, il controllo da smartphone e l’integrazione con altri dispositivi della vostra casa connessa. L’app è pensata per centralizzare comandi e routine: potete avviare/monitorare, impostare parametri e usare funzioni “smart” legate a programmi e ricette, anche quando siete lontani dalla cucina.

COSORI — App di controllo: VeSync

VeSync è l’app associata alla linea di elettrodomestici smart COSORI: vi permette di gestire dispositivi compatibili da smartphone e di accedere a funzionalità orientate alla cucina “guidata”. In genere l’esperienza ruota attorno a controllo, programmi e contenuti (ricette/istruzioni), così potete standardizzare risultati e ridurre i tentativi. Nota: non tutti i modelli COSORI sono Wi-Fi, quindi la compatibilità con app dipende dalla versione specifica.

Philips — App di controllo: HomeID

HomeID è l’app Philips che collega alcuni dispositivi selezionati (incluse Airfryer compatibili) per seguire e gestire la cottura anche a distanza. Potete inviare parametri di ricette al dispositivo, monitorare l’avanzamento, regolare impostazioni e, in generale, trasformare la preparazione in un flusso più “assistito” tra smartphone e macchina. Inoltre offre contenuti come ricette e guide, utili per sfruttare al massimo le funzioni e rendere ripetibili i risultati.

Elica — App di controllo: Elica Connect

Elica Connect è l’app dedicata alle soluzioni Elica connesse: vi consente di gestire la cappa e alcune funzioni smart legate a manutenzione e qualità dell’aria, come lo stato dei filtri e i promemoria per pulizia/sostituzione. L’approccio è pratico: meno “controlli a memoria” e più notifiche e gestione guidata. In base ai modelli e ai sistemi (come Connex), l’esperienza smart può includere ulteriori integrazioni e automazioni in cucina.

CIARRA — App di controllo: Smart Life

Per le cappe CIARRA Wi-Fi compatibili, l’app Smart Life vi permette di controllare da smartphone potenza di aspirazione, luci LED e velocità della ventola dopo l’abbinamento via rete domestica. È una soluzione orientata alla smart home “trasversale”: l’obiettivo è darvi comandi rapidi anche quando non siete davanti alla cappa e semplificare la routine (accensione/spegnimento, regolazioni al volo), con possibilità di integrazione in scenari tipici dell’ecosistema Smart Life.