Apple Watch 7 atteso con il monitoraggio della glicemia

La prossima versione dell’indossabile Apple Watch Series 7 potrebbe essere caratterizzato dal monitoraggio della glicemia tramite un sensore ottico naturalmente non invasivo. La misurazione dei livelli di glucosio nel sangue, noti anche come livelli di zucchero nel sangue, è vitale per la gestione di condizioni come il diabete. Normalmente, la misurazione della glicemia richiede il test tramite una goccia di sangue oppure l’utilizzo di un misuratore di glucosio continuo impiantato (CGM). La capacità di osservare qualsiasi aumento o diminuzione della glicemia può aumentare la consapevolezza di un potenziale problema di salute o semplicemente aiutare a migliorare la dieta di un utente.

Si dice che Apple abbia ottenuto brevetti sul monitoraggio del glucosio nel sangue e la società potrebbe essere all’opera per concentrarsi “sulla garanzia di affidabilità e stabilità prima della commercializzazione della tecnologia”. Si ritiene che il sensore ottico progettato da Apple sia una soluzione di monitoraggio continuo sulla pelle che non richiede, naturalmente, un impianto.

Le anticipazioni suggeriscono che Apple sia interessata ad aggiungere il monitoraggio della glicemia ad Apple Watch da tempo, come rileva ETNews. Secondo quanto riferito, la multinazionale di Cupertino ha istituito un team di ingegneri e consulenti biomedici che lavorano specificamente sui sensori per il monitoraggio non invasivo dei livelli di zucchero nel sangue dal 2017, e il lavoro sul sensore sarebbe proseguito fino a sperimentazioni presso siti clinici nella Bay Area di San Francisco. Il CEO di Apple Tim Cook è stato persino avvistato mentre provava quello che si credeva essere un prototipo di monitor del glucosio collegato al suo Apple Watch.

Apple ha aggiunto all’Apple Watch nuove funzionalità orientate alla salute negli ultimi anni, come la capacità di misurare i livelli di ossigeno nel sangue o di eseguire un ECG. Alla fine dell’anno scorso, Tim Cook ha anticipato il futuro dell’Apple Watch, dichiarando che il dispositivo è ancora “agli inizi”, con Apple che ha testato capacità “strabilianti” nei suoi laboratori. “Pensa alla quantità di sensori nella tua auto”, ha affermato Cook, che ha poi aggiunto:

e probabilmente il tuo corpo è molto più importante della tua auto

Apple Watch Series 7 dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno, ma ci sono state poche voci sulle novità del dispositivo, sebbene siano stati segnalati display microLED e pulsanti a stato solido con feedback tattile per l’indossabile; tutte queste voci, però, non sembrano essere direttamente collegate ad Apple Watch 7, alcune di queste infatti potrebbero essere posticipate o destinate a futuri modelli.

