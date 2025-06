Magcubic HY310, proiettore con messa a fuoco automatica a 60 €

Se siete alla ricerca di un videoproiettore portatile e dalle buone prestazioni allora date un’occhiata all’offerta attualmente in corso su Magcubic HY310, un modello valido soprattutto in un contesto domestico o per visioni occasionali all’aperto.

Tra i suoi principali punti di forza segnaliamo la messa a fuoco automatica, utile per mantenere costante la nitidezza dell’immagine anche in caso di piccoli spostamenti del dispositivo. C’è anche la correzione trapezoidale automatica verticale con cui poter facilmente ottenere una proiezione ben centrata e leggibile senza bisogno di interventi manuali spesso difficili soprattutto a chi non è particolarmente avvezzo all’uso di questi dispositivi.

Supporta poi una risoluzione nativa Full HD e offre una luminosità dichiarata di 330 ANSI lumen. Secondo la scheda tecnica usa inoltre una lente multistrato ad alta trasmittanza con un particolare rivestimento che riduce la perdita di riflessione della luce, migliorando così la chiarezza “fino al 40% rispetto a modelli comparabili”.

Segnaliamo inoltre la presenza di connessione WiFi Dual Band a 5 GHz e 2.4 GHz, Bluetooth 5.4 e un sistema audio integrato per metterlo subito in funziona senza dover necessariamente collegare altro, grazie anche al sistema operativo Android 11 controllabile facilmente tramite telecomando per accedere al volo a contenuti e servizi in streaming.

Infine come dicevamo è un modello particolarmente compatto e quindi facile da spostare o portarsi in vacanza: misura infatti all’incirca 20 x 10 x 10 centimetri e pesa sui 600 grammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 60 €.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.