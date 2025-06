Liberate iPhone e iPad dalle catene, la soluzione è iMazing

Volete scaricare le vostre app per iPhone su Mac o PC e gestirvele come vi pare? Volete salvare anni di messaggi WhatsApp o SMS in un PDF, oppure avete un iPhone pieno di foto, video e documenti e volete un modo semplice per trasferire tutto sul computer? Oppure ancora, volete avere semplicemente, la libertà di gestire come vi pare l’iPhone senza dipendere da iTunes e iCloud?

Queste sono le situazioni che iMazing aiuta a risolvere: è un software per Mac e Windows pensato per chi vuole gestire i propri dispositivi Apple con più libertà, senza passare per forza da iTunes, iCloud o sincronizzazioni obbligate.

Che cos’è iMazing iMazing è un’applicazione per computer (Mac e Windows) che permette di gestire iPhone, iPad e iPod touch in modo molto più flessibile rispetto agli strumenti ufficiali di Apple. Niente iTunes, niente sincronizzazioni forzate, niente dipendenza dal cloud: con iMazing siete voi a decidere cosa fare con i tuoi dati e dove conservarli. Il software è pensato sia per utenti privati, che vogliono semplicemente salvare o trasferire i propri contenuti, sia per chi ha esigenze più avanzate — come tecnici, aziende o scuole che gestiscono decine di dispositivi contemporaneamente. È disponibile in versione gratuita (con funzioni base) oppure a pagamento, con licenza singola o multipla. Non richiede abbonamento, ed è compatibile con tutte le versioni recenti di iOS e macOS. Che cosa fa iMazing Chi si avvicina a iMazing per la prima volta si trova davanti a un programma ricco di strumenti, opzioni e pulsanti. Può fare tante cose, ma alcune sono più utili e immediatamente risolutive di altre. In questa serie di capitoli proviamo a spiegare le funzioni più rilevanti, quelle che rendono iMazing un’alternativa – in molti casi superiore – agli strumenti ufficiali Apple. Cominciamo da una delle sue caratteristiche probabilmente più richieste: la gestione delle app.

Gestire le app con iMazing

Una delle funzioni meno pubblicizzate ma più utili di iMazing è la possibilità di gestire le app installate su iPhone o iPad direttamente dal computer, in modo autonomo e senza passare da iTunes o App Store.

Apple ha progressivamente eliminato questa possibilità, soprattutto da quando, con iTunes 12.7, è stato rimosso il supporto alla gestione delle app e ai file .ipa. Da allora, l’unico modo per reinstallare un’app su un dispositivo è farlo dal dispositivo stesso, a patto che sia ancora disponibile sull’App Store.

iMazing offre una strada alternativa, più flessibile e spesso più comoda. Con questo software si può

Scaricare sul computer le app già acquistate con il tuo ID Apple

con il tuo ID Apple Salvare i file .ipa delle app localmente, per conservarle nel tempo anche se venissero rimosse dallo Store

delle app localmente, per conservarle nel tempo anche se venissero rimosse dallo Store Reinstallare le app su uno o più dispositivi iOS collegati, senza doverle riscaricare ogni volta da Internet

iOS collegati, senza doverle riscaricare ogni volta da Internet Gestire le app in blocco, utile se hai più dispositivi da configurare, come in azienda o in famiglia

Non si tratta solo di comodità: poter salvare un’app acquistata e decidere quando e come reinstallarla significa riprendersi un controllo che Apple ha limitato nel tempo. Non potete acquistare nuove app da iMazing, ma tutto ciò che avete già pagato diventa vostro in modo più tangibile.

È una funzione particolarmente utile se gestite flotte aziendali, se avete una connessione lenta o se vuoi semplicemente archiviare ciò che ti appartiene, senza dipendere da scelte esterne.

Backup con iMazing

Un’altra delle funzioni più rilevanti di iMazing è la gestione dei backup locali. A differenza dei sistemi Apple, che spingono verso iCloud e offrono opzioni piuttosto rigide, iMazing permette di salvare i dati in modo personalizzato, scegliendo dove, quando e come farlo.

Con iMazing, il backup non è un’operazione invisibile o automatica fuori dal proprio controllo: diventa uno strumento utile per mettere da parte una copia completa del dispositivo, consultabile e gestibile con precisione.

Rispetto a iCloud, iMazing:

non richiede abbonamenti,

non impone limiti di spazio se si usa un disco esterno,

permette di conservare più versioni dello stesso backup nel tempo.

Rispetto a Finder (o a iTunes), iMazing:

offre backup programmabili,

consente di esplorarli in dettaglio,

permette il recupero selettivo di singoli contenuti senza ripristinare tutto il dispositivo.

Tra le opzioni disponibili:

Backup su computer, disco esterno o rete locale (NAS)

Backup incrementali: salva solo le modifiche, senza duplicare tutto

Esplorazione dei singoli backup per recuperare solo ciò che serve (una chat, una foto, un documento)

Backup cifrati, protetti da password e leggibili solo con iMazing

Gestione di più backup per lo stesso dispositivo, con cronologia accessibile

È una soluzione ideale per chi vuole una copia fisica e indipendente dei propri dati, utile anche per archiviazione a lungo termine. Inoltre, in caso di problemi o reset, è possibile ripristinare selettivamente solo alcuni contenuti, evitando di sovrascrivere l’intero dispositivo.

Esportare file con iMazing Uno degli aspetti più frustranti dell’ecosistema Apple è il modo in cui limita l’accesso ai file salvati su iPhone e iPad. Anche con l’app File o il supporto a iCloud Drive, la gestione resta parziale e spesso macchinosa, soprattutto quando si cerca di spostare contenuti tra il dispositivo e un computer. Con iMazing, questo problema viene risolto in modo diretto. Il software permette di esplorare la memoria del dispositivo e di trasferire file in entrambe le direzioni: da iPhone o iPad verso il computer e viceversa. Nessun bisogno di sincronizzazioni, nessun passaggio intermedio. Si possono esportare: documenti PDF, Word, Excel e qualsiasi altro file salvato da app compatibili;

immagini, video e file multimediali anche da app di terze parti;

file allegati ai messaggi, alle chat di WhatsApp o alle email;

libri, ePub, file musicali e registrazioni vocali. La cosa importante è che non si è più vincolati all’uso del cloud o di AirDrop. Con iMazing, tutto avviene in locale: si apre la sezione “File” del dispositivo, si seleziona il contenuto da esportare, lo si trascina in una cartella del computer, e il gioco è fatto. Questo tipo di gestione è particolarmente utile: per conservare allegati e documenti importanti su un supporto esterno;

su un supporto esterno; per liberare spazio sul dispositivo senza perdere nulla;

senza perdere nulla; per chi lavora con file ricevuti tramite app come WhatsApp, Telegram, Slack o altre;

per chi vuole recuperare contenuti da app che non offrono un sistema di esportazione diretto. Altre funzioni utili di iMazing Esportazione messaggi

Salva SMS, iMessage e chat WhatsApp in PDF, CSV o in formato per uso legale (RSMF). Ideale per archiviazione o documentazione.

Salva SMS, iMessage e chat WhatsApp in PDF, CSV o in formato per uso legale (RSMF). Ideale per archiviazione o documentazione. Gestione contatti

Consente di esportare, modificare e copiare contatti tra dispositivi e computer, anche senza sincronizzazione iCloud.

Consente di esportare, modificare e copiare contatti tra dispositivi e computer, anche senza sincronizzazione iCloud. Accesso a cronologia chiamate e memo vocali

Permette di visualizzare, salvare e archiviare questi dati con pochi clic.

Permette di visualizzare, salvare e archiviare questi dati con pochi clic. Trasferimento suonerie

Importa suonerie personalizzate su iPhone senza passare da iTunes, in modo rapido e diretto.

Importa suonerie personalizzate su iPhone senza passare da iTunes, in modo rapido e diretto. Importazione e gestione di libri e PDF

Trasferisce file ePub e PDF su dispositivi iOS, anche in app diverse da Apple Books.

Trasferisce file ePub e PDF su dispositivi iOS, anche in app diverse da Apple Books. Controllo dello stato della batteria

Fornisce informazioni dettagliate sulla salute della batteria, numero di cicli e capacità residua.

Fornisce informazioni dettagliate sulla salute della batteria, numero di cicli e capacità residua. Diagnostica del dispositivo

Raccoglie dati tecnici sull’hardware e sul sistema operativo, utile in caso di assistenza o valutazione dell’usato.

Raccoglie dati tecnici sull’hardware e sul sistema operativo, utile in caso di assistenza o valutazione dell’usato. Gestione di più dispositivi

Riconosce e mantiene profili separati per ogni iPhone o iPad collegato, con backup e dati distinti.