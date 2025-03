Magcubic L018, videoproiezione Full HD a soli 85 €

Pubblicità

Non sostituirà mai il televisore LED 4K, ma per ricreare l’ambiente “da cinema” in casa o anche solo per mettere uno schermo in posti impensabili come il soffitto o il giardino, Magcubic L018 può essere una buona soluzione, specie adesso che lo trovate in offerta speciale.

Questo videoproiettore è subito pronto all’uso perché integra la piattaforma Android 11, quindi vi basta alimentarlo e connetterlo poi a internet (c’è il modulo Wi-Fi 6 a 2.4 e 5.0 GHz) per accedere subito a tutti i contenuti in streaming disponibili in rete dalle vostre applicazioni preferite e senza dover collegare fonti esterne come computer, tablet e smartphone.

Questo tuttavia si può comunque fare sfruttando il collegamento Bluetooth 5.2 oppure collegando una periferica esterna attraverso la presa HDMI o, ancor più semplicemente, un disco o una chiavetta tramite la porta USB-A.

Per quanto riguarda l’amplificazione audio integra un sistema di altoparlanti stereo ma per chi vuole qualcosa di meglio c’è la porta audio jack da 3.5 mm dove poter collegare un impianto di amplificazione dedicato.

Particolare di questo modello è il sostegno che presenta un sistema di rotazione a 360° tramite cui poter orientare facilmente il videoproiettore anche in verticale, puntandolo così verso il soffitto e godere di film e spettacoli televisivi anche perfettamente distesi sul proprio letto.

Per quanto riguarda invece le tecnologie, facciamo un breve elenco delle principali qui sotto:

Risoluzione nativa 1080p , eventuale supporto 4K ma non nativamente;

, eventuale supporto 4K ma non nativamente; 650 ANSI lumen;

lumen; CPU Quad-core ARM Cortex-A53

GPU Mali-G31;

1 GB RAM;

8 GB di capacità;

di capacità; Auto Focus ;

; Auto Keystone ;

; proiezione da 30″ a 300″ (a 2m dal muro si ottiene una proiezione di circa 80″, per 150″ la distanza minima è di 3,5 m).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 85 €.

Nel considerare l’acquisto di un prodotto, il prezzo rappresenta spesso un parametro utile per interpretarne le potenzialità.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

