Sui computer Huawei non ci sarà più Windows

A breve scade il contratto di Microsoft che consente a Huawei di distribuire PC con Windows, e quindi l’azienda cinese non potrà più legalmente produrre e vendere PC con Windows, a meno che non ottenga una proroga.

Lo riferisce il sito MyDrivers spiegando che Huawei farà probabilmente affidamento a distribuzioni Linux open-source che non arrivano da aziende statunitensi o, in alternativa, al suo HarmonyOS, sistema operativo sul quale Huawei lavora dal 2016, già visto su tablet, smartphone e altri dispositivi, e retrocompatibile con i formati delle app Android ma indipendente da questo sistema.

L’azienda cinese ha in precedenza fatto sapere che non intende più sfruttare Windows e ad aprile dovrebbero arrivare i primi PC con il sistema operativo proprietario.

Proporre PC con HarmonyOS potrebbe essere una soluzione interessante in Cina ma senza Windows i computer di Huawei potrebbero non trovare particolare seguito negli Stati Uniti e in Europa.

Yu Chengdong, direttore esecutivo e presidente della consumer business unit di Huawei, ha riferito che l’azienda è presente nelle entità del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e che LE aziende statunitensi devono ottenere una licenza di esportazione per lavorare con loro (compresa Microsoft, se quest’ultima volesse rinnovare il contratto con l’azienda cinese).

Huawei ha non molto tempo addietro annunciato anche Harmony OS NEXT, altro passo verso l’indipendenza da Windows e Android, eliminando dal sistema ogni traccia di codice Android e predisponendo un’architettura software interamente sviluppata dall’azienda cinese.

Dal 2019 Huawei ha dovuto affrontare restrizioni commerciali imposte dagli Stati Uniti. In Europa recentemente l’azienda cinese si è trovata al centro di uno scandalo che rischia di scuotere Bruxelles: secondo gli inquirenti, almeno 15 eurodeputati avrebbero ricevuto favori illeciti e vantaggi dalla multinazionale cinese in cambio di favoritismi.