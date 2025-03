Joby, nel Regno Unito un servizio di air taxi con Virgin Atlantic

Pubblicità

La californiana Joby Aviation, azienda che si è fatta notare per taxi aerei elettrici destinati al servizio commerciale dei passeggeri, ha annunciato una partnership con la compagnia aerea britannica Virgin Atlantic, con accordi che prevedono il lancio dei servizi di air taxi di Joby nel Regno Unito.

La partnership, frutto di un accordo esistente tra Joby e Delta Air Lines (cha detiene il 49% delle quote di Virgin Atlantic), mira a offrire viaggi a “zero emissioni” su brevi distanze nel Regno Unito, a partire da collegamenti regionali e urbani dagli hub di Virgin Atlantic che si trovano negli aeroporti di Heathrow e Manchester.

Virgin Atlantic offrirà supporto per la spinta sul mercato di Joby nel Regno Unito, commercializzando i servizi in questione alla propria clientela, impegnandosi con gli enti regolatori e contribuendo al supporto e sviluppo di infrastrutture dedicate per il decollo e l’atterraggio negli aeroporti principali.

Gli air taxi elettrici di Joby consentono di trasportare (oltre al pilota) fino a 4 passeggeri a velocità fino a 200 mph (circa 300 chilometri orari). Grazie alla partnership con Virgin Atlantic, i clienti di quest’ultima potranno prenotare un posto sugli aeromobili di Joby mediante l’app di Virgin Atlantic, il sito web o altri canali di quest’ultima.

I viaggi nel Regno Unito prevedono voli di 15 minuti dall’aeroporto di Manchester a Leeds, o di 8 minuti dall’aeroporto di Heathrow nel distretto di Canary Wharf (con un risparmio notevole di tempo rispetto agli 80 minuti normalmente necessari in auto). Nel tempo, Joby prevede la costruzione di una rete di luoghi di sbarco in grado di offrire viaggi rapidi e convenienti da e verso varie città del Regno Unito. Non si conoscono ancora i prezzi ma Joby riferisce di costi non molto diversi da viaggi in ridesharing top di gamma.

