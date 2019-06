Mai più audio fuori sincrono, grazie a iOS 13 e tvOS 13

Il suono completamente fuori sincrono sarà solo un ricordo grazie ad iOS 13 e tvOS 13. Con una nuova funzionalità di iOS e tvOS, iPhone riuscirà a sincronizzare perfettamente l’audio wireless su Apple TV.

Con iOS 13 e tvOS 13 sarà possibile, infatti, sincronizzare i dispositivi audio wireless in modo che siano completamente abbinati. L’audio non sincronizzato è un problema comune quando si utilizzano altoparlanti wireless ed è incredibilmente difficile da ignorare.

Nella maggior parte dei casi questo problema è intermittente: una caratteristica che rende estremamente frustrante per gli spettatori, che non sanno mai quando i problemi termineranno. Quando arriveranno in autunno iOS 13 e tvOS 13, gli utenti saranno in grado di utilizzare iPhone o iPad per correggere l’audio non sincronizzato su Apple TV.

Il dispositivo calcolerà il tempo necessario per l’ascolto dell’audio dopo la riproduzione con Apple TV e regolerà le impostazioni di conseguenza. Il processo di sincronizzazione si potrà avviare nel menu delle impostazioni di Apple TV e una notifica apparirà sul dispositivo iOS.

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la seconda versione beta di iOS 13, iPadOS, tvOS 13 e watchOS 6. Le nuove beta arrivano a due settimane di distanza dalla prima, tutte presentate in occasione della conferenza per sviluppatori (WWDC).

Tutte le principali novità di iOS 13 sono riassunte in questo articolo.