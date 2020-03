Manta 3000 monitora la piscina contro il pericolo di annegamento

Coral Detection Systems è una startup israeliana che ha realizzato “Manta 3000”, un ingegnoso sistema di telecamere per monitore le piscine e far scattare un allarme quando viene individuata una persona in pericolo di annegamento.

Secondo le stime dell’OMS l’annegamento è la terza causa di morte per incidente nel mondo. I bambini, i maschi e gli individui con un maggiore accesso all’acqua sono quelli maggiormente a rischio. Sono migliaia gli incidenti che si verificano ogni anno; i bambini che vivono vicino a fonti d’acqua aperte, come fossati, stagni, canali di irrigazione sono particolarmente a rischio e quasi 400 persone l’anno muoiono per annegamento nelle piscine.

Il dispositivo di Coral (qui i dettagli) può essere sfruttato per monitorare vasche artificiali; è autosufficiente e, dopo l’installazione, è in grado di monitorare un’area di 10 metri x 10 metri grazie ad una telecamera subacquea connessa ad un sistema di visione che sfrutta l’intelligenza artificiale.

L’AI è in grado di capire quando una persona entra in acqua la individua e la riconosce, comprende quando la persona entra ed esce dalla vasca e se qualcuno sprofonda rimanendo con la testa sott’acqua per più di 15 secondi, scatta l’allarme. Come è facile immaginare, questo consente a genitori, bagnini o altre persone presenti di intervenire e salvare prima possibile la persona in pericolo.

L’annegamento può avvenire velocemente ma se si interviene in tempo è possibile soccorrere e rianimare l’individuo caduto nell’acqua, ad esempio prestando assistenza con la respirazione, con le compressioni toraciche, con la somministrazione di ossigeno e proteggerlo con un telino termico per diminuire lo stato di shock.

Installazione a parta, Manta non richiede intervento umano. È sempre attivo e per funzionare sfrutta l’energia solare; in caso di necessità può sfruttare una batteria di riserva. Non è necessario accenderlo e attivare le procedure di monitoraggio: è tutto automatico. Il sistema è molto interessante e consente di evitare varie insidie negli impianti con le piscine; il costo è di 2500$: elevato ma inferiore rispetto ad altri sistemi simili.