Tutto su Oppo Find X2 Pro, il super top di gamma in arrivo l’8 Maggio

Arriva l’8 maggio uno degli smartphone al momento più potente nel settore. Si tratta di Oppo Find X2 Pro, che la società descrive come “un risveglio sensoriale completo per i consumatori”. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul nuovo top di gamma Oppo.

Display

Oppo Find X2 Pro si presenta al pubblico, anzitutto, con uno schermo AMOLED con risoluzione QHD+ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Già da queste prime caratteristiche il terminale si mostra come uno degli smartphone più all’avanguardia, in particolare dal punto di vista del display, tra i migliori presenti sul mercato. Find X2 Pro disporrà di caratteristiche top di gamma anche dal punto di vista multimediale, oltre che da quello del processore. E’ dotato, infatti, di Snapdragon 865 Mobile con supporto alla carica flash SuperVOOC 2.0 da 65 W ( proprietaria di OPPO) e supporto alle reti 5G.

Come già accennato, tra i punti principali del dispositivo il display QHD+ a 120Hz, che offre un’esperienza visiva assoluta. La società dichiara per lo schermo 1 miliardo di variazioni di colore. La risoluzione di 3168 x 1440 porta con sé una densità di pixel di 513 ppi, e una riflettività dello schermo ultra-bassa con una luminosità massima fino a 1200nit. Oppo afferma che questo concentrato di tecnologia porta a significativi progressi nella navigazione di pagine web, nella visualizzazione di immagini e nella esperienza di visione di video HD HDR.

Alla frequenza di aggiornamento del display da 120 Hz si affianca, inoltre, una frequenza di campionamento del touch display a 240Hz, così da aumentare significativamente la scorrevolezza delle immagini e ottenere un feedback ancor più agile e preciso. Peraltro, OPPO Find X2 Pro è dotato di O1 Ultra Vision Engine con un display chip indipendente incorporato, per migliorare le prestazioni di qualità dell’immagine.

Equipaggiata con O1 Ultra Vision Engine, la serie OPPO Find X2 supporta Motion Clear e HDR Video Enhancement, tecnologa che può aumentare il frame rate di video online e di trasmissioni sportive con frame rate inferiori a 30 fps a 60 fps o anche a 120 fps, per offrire una riproduzione video più fluida, riducendo al minimo il jitter di movimento e i contorni dei soggetti su Amazon e Youtube. Ancora, permette l’HDR Video Enhancement può migliorare l’effetto HDR in tempo reale delle piattaforme video tradizionali e migliorare la qualità delle immagini dei video ordinari, attraverso vari algoritmi di avanzamento delle immagini come la mappatura dei toni, l’estensione della profondità di bit e l’estensione della gamma di colori.

In ultimo, non per importanza, la serie OPPO Find X2 supporta anche il sistema di protezione oculare adattiva AI per regolare in modo intelligente la temperatura e la luminosità del colore dello schermo in base al colore dell’ambiente circostante. OPPO Find X2, inoltre, riduce l’emissione delle luci blu e del DC dimming, radiazioni dannose e alleviando lo sfarfallio a bassa luminosità.

Quanto al reparto audio, invece, questo Find X2 Pro integra doppi altoparlanti e supporto Dolby Atmos, ed è in grado di riconoscere in modo intelligente scenari come musica, film e giochi per ottimizzare al meglio l’esperienza sonora.

Fotocamere

Anche in tema di versante multimediale il Find X2 Pro non sembra voler fare sconti a nessuno. Il terminale, intatti, è dotato di una tripla fotocamera, con un obiettivo primario da 48MP + obiettivo ultra grandangolare da 48MP + teleobiettivo 13MP, con tanto di supporto allo zoom ibrido 10X.

Più nel dettaglio, la fotocamera principale da 48MP adotta un sensore custom Sony IMX689 con la doppia tecnologia OIS nativa e apertura f/1.7, per migliorare le capacità di ripresa in condizioni di scarsa illuminazione. Per non farsi mancare davvero nulla, Find X2 Pro è il primo smartphone a supportare l’autofocus All Pixel Omnidirezionale con capacità di raggiungere la messa a fuoco pixel al 100% e la messa a fuoco omnidirezionale.

Quando si tratta di registrazione video, invece, OPPO Find X2 Pro non supporta soltanto la ripresa di video 4K 60fps, ma anche la registrazione di video HDR live. Integra la registrazione video a 10 bit, l’esposizione a gradazione in tempo reale a livello di pixel e la calibrazione del colore video.

Caratteristiche tecniche

Processore

La serie OPPO Find X2 è monta il processore Qualcomm Snapdragon 865, affiancato dal sistema modem-RF 5G Snapdragon X55, in grado di offrire supporto alla connettività 5G.

OPPO Find X2 Pro supporta UFS 3.0 + TW + HPB di nuova generazione, per una migliore velocità di scrittura sequenziale. Quanto alle velocità di download di picco, grazie al 5G, il terminale può raggiungere una velocità teorica di 7,5 Gbps, anche grazie alle antenne surround a 360 gradi.

Batteria

Quanto all’autonomia, OPPO Find X2 Pro si affida ad una batteria da 4260 mAh, con supporto alla ricarica flash SuperVOOC 2.0 da 65W. Si tratta della tecnologia di ricarica più rapida nel settore della telefonia mobile che permette di ricaricare da 0 a 100 il Find X2 Pro in circa 38 minuti.

Design

OPPO Find X2 Pro adotta un design che la società descrive “a doppia curva anteriore e posteriore”. Quanto a sicurezza, la parte anteriore della serie OPPO Find X2 “veste” Corning Gorilla di sesta generazione, con una superficie curva di 67,8°, che offre all’utente un effetto visivo senza bordi e particolarmente liscio al tatto.

Quanto ai materiali, OPPO Find X2 adotta ceramica e pelle vegana. Mentre L’edizione in ceramica utilizza un nuovo tipo di materiale composito ceramico ad alta resistenza. le edizioni in pelle vegan adottano un materiale ecologico in PU, offrendo un touch più delicato e una sensazione più morbida.

Sistema operativo

A livello di sistema operativo, il terminale impiega ColorOS 7.1, basato su Android 10, per una UI assolutamente minimale e semplificata. Si tratta di un sistema aggiornato alle ultime funzionalità, come ad esempio una personalizzazione completa delle icone, Dark Mode, e un nuovo allarme adattivo alle condizioni meteorologiche in grado di regolare automaticamente i suoni in base alle condizioni.

Tra le caratteristiche non troppo visibili all’utente, ma che spingono la ColorOS oFas, oMem e oSense. oFas è un meccanismo di precaricamento della cache, per avviare le app più velocemente, mentre oMem si adatta alle abitudini degli utenti, spostando e allocando le risorse di sistema di conseguenza ed efficientemente.

Prezzi e disponibilità

OPPO Find X2 Pro in versione 12 GB di RAM +512 GB di ROM, sarà disponibile in Pelle Vegana Arancione e i Ceramica Nera, al prezzo di 1199 Euro dall’8 Maggio 2020.

Tutti coloro che si registreranno al sito oppopromo a partire dal 22 aprile fino all’8 maggio 2020, e acquisteranno un OPPO Find X2 Pro dall’8 maggio al 30 giugno caricando la prova di acquisto entro il 10 luglio 2020 riceveranno in omaggio un paio di auricolari wireless OPPO Enco Free e un OPPO Bluetooth Speaker.

Chi si registrerà, invece, dal 9 maggio al 10 luglio 2020, caricando la prova di acquisto, riceverà le Oppo Enco Free.