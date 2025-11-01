Speaker Marshall Acton III: leggenda della musica sulla scrivania a 217,99 €

Amazon sconta oggi il Marshall Acton III, un altoparlante Bluetooth dal design vintage e dal suono potente. Il prezzo passa da 299€ a 217,99€.

Il Marshall Acton III si ispira agli iconici amplificatori del marchio britannico, combinando estetica retrò e tecnologia moderna. La cassa è compatta ma capace di riempire la stanza grazie a un sistema audio bilanciato. È una scelta adatta a chi cerca un diffusore Bluetooth elegante e performante, ideale per ambienti domestici, uffici o piccoli spazi di lavoro.

Design classico e controlli fisici

Il dispositivo mantiene l’aspetto tipico di Marshall, con griglia nera, logo dorato e manopole analogiche in stile vintage. Oltre al Bluetooth, sull’unità sono presenti i comandi manuali per bassi, alti e volume, oltre al pulsante di pairing e all’interruttore di accensione. Un approccio pratico per regolare rapidamente la musica senza dover ricorrere al telefono o al tablet.

È disponibile anche un’app dedicata per il controllo remoto e per aggiornare il firmware. La connettività include Bluetooth 5.0 per una trasmissione stabile, ingresso AUX da 3,5 mm e porta RCA per collegare altre sorgenti audio. Nonostante la sua struttura compatta, integra un woofer da 30W e due tweeter da 15W per garantire una resa sonora potente e definita.



Marshall Acton III: potente ed elegante

Materiali sostenibili e dettagli tecnici

Questa terza generazione introduce un approccio più attento all’ambiente, con un corpo privo di PVC realizzato con il 70% di plastica riciclata e materiali vegani. Le dimensioni contenute permettono di posizionarlo facilmente su mensole o scrivanie, senza sacrificare la qualità audio. L’altoparlante si adatta bene a vari contesti, offrendo sia estetica sia prestazioni elevate.

Lo sconto attivo su Amazon riduce il prezzo del Marshall Acton III da 299€ a 217,99€, nel colore bianco/beige.

Sto caricando altre schede...