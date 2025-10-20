Apple resta il brand più forte al mondo, NVIDIA continua la sua ascesa

Per il 14° anno consecutivo Apple si conferma il brand con il maggior valore al mondo secondo la 26esima edizione di Best Global Brand, classifica stilata da Interbrand.

Secondo i dati Best Global Brands 2025, il valore complessivo dei cento marchi più forti del pianeta è arrivato a 36 trilioni di dollari, con una crescita del 4,4% rispetto al 2024.

Oltre a Apple, la cui presenza in cima alla classifica ormai non stupisce più, la sorpresa di quest’anno è NVIDIA, brand che registra un’ascesa significativa, precisamente del 115,9%, permettendo all’azienda tecnologica statunitense di posizionarsi in alto nella classifica con un aumento di valore grazie alla sua influenza in ambiti quali IA, gaming e sistemi che consentono di accelerare infrastrutture dei data center.

Dopo la Mela, sul podio troviamo Microsoft (+10%) e Amazon (+7%), seguite da Google e Samsung (per il quale si evidenzia però un calo del 10%). Nella prima metà della classifica abbiamo: Toyota, Coca-Cola, Instagram, McDonald’s e Mercedes-Benz. Un dato che balza agli occhi che è ben otto dei primi dieci brand sono statunitensi, e quasi tutti sono in qualche modo legati all’universo tech. L’unico marchio europeo è Mercedes, in perdita, e l’unico asiatico di rilievo è Samsung, anch’esso in calo come accennato sopra.

Secondo il report, i marchi che crescono di più sono quelli che in qualche modo riescono a consolidare il loro ruolo nella vita delle persone su cinque versanti: identità, performance, esperienza, ecosistema e leadership. Questi brand si caratterizzano per essere riconoscibili, affidabili, coinvolgenti, integrati e coerenti.

“L’espansione dei servizi digitali e l’ascesa dell’intelligenza artificiale stanno accelerando come mai prima d’ora l’affermazione di nuovi leader di mercato. L’innovazione dirompente si conferma così una delle forze chiave che ridefiniscono i brand global”, spiega Gonzalo Brujó, global CEO di Interbrand. “In questo scenario a emergere sono quei brand capaci di innovare trasversalmente tra i settori, esplorare nuove arene competitive, costruire rilevanza e investire in strategie di branding a lungo termine. Al contrario, chi si affida soltanto alla forza della propria legacy si trova ad affrontare sfide sempre più complesse per mantenere un trend di crescita”.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.