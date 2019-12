Mario Kart Tour: finalmente disponibili le gare multiplayer online, ma non per tutti

Nintendo ha lanciato ufficialmente la versione beta della sua attesissima modalità multiplayer in tempo reale per Mario Kart Tour. Il periodo di beta test è disponibile a partire da oggi e durerà fino al 26 dicembre prossimo, ma il programma sarà limitato agli abbonati Gold Pass.

Con il supporto multiplayer in tempo reale l’utente potrà giocare a Mario Kart Tour dal vivo con altre persone. Si tratta di una delle funzionalità più richieste per Mario Kart Tour da quando è stato lanciato su iOS a settembre. Ad ogni modo, Nintendo ricorda che la funzionalità multi-player è in fase beta, e dunque potrebbe non essere esente da bug:

Giocando a questa versione beta, lo fai a tuo rischio e accetti che il gioco possa includere bug noti o sconosciuti, che i tuoi progressi del beta test e i tuoi dati multiplayer nel gioco possano essere cancellati in qualsiasi momento e che giocare a questa beta può far scaricare la batteria del dispositivo più velocemente del normale e / o funzionare a temperature leggermente più elevate

Il supporto multiplayer in tempo reale è limitato al momento agli abbonati Gold Pass che, ricordiamo, essere un abbonamento di 4,99 dollari al mese, che include anche le gare da 200cc, sfide d’oro e regali d’oro. Potete provare la versione gratuita del Gold Pass per un mese, così da accedere alla beta multiplayer.

Non si sa quando la funzione multi giocatore in tempo reale debutterà pubblicamente e se sarà sempre sbloccabile dietro abbonamento Gold Pass, o sarà disponibile gratuitamente a tutti.

Mario Kart Tour è disponibile per iPhone gratis da questa pagina di App Store ma prevede acquisti in-app. Invece per i dispositivi Android si scarica da questa pagina di Google Play Store.