Apple sta testando i nuovi Mac Pro

Apple ha in programma nei prossimi mesi l’arrivo di nuovi Mac, inclusi MacBook Pro, Mac mini e Mac Pro. Lo riferisce Mark Gurman, redattore di Bloomberg, nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”.

Secondo Gurman, Apple sta continuando il lavoro sul primo Mac Pro con CPU Apple Silicon, e l’azienda avrebbe intensificato i test. Il modello top di gamma dovrebbe essere offerto in varianti con chip più potenti del doppio e anche fino a quattro volte dei chip M2 Max, varianti che sarebbero denominate “M2 Ultra” e “M2 Extreme”. Il redattore di Bloomberg ritiene che il Mac Pro sarà offerto nelle varianti 24 e 48 core e con 76 e 156 core grafici, e con fino a 256GB di memoria RAM. A suo dire il nuovo Mac Pro non arriverà prima del 2023.

Gurman riferisce in particolare di una configurazione Mac Pro che Apple starebbe testando attivamente a Cupertino: un modello con CPU 24 core (con inclusi 16 performance core e 8 efficiency core), GPU 76 core e 192GB di memoria unificata. Sulla macchina in questione sarebbe presente macOS Ventura 13.3.

Come già riferito in precedenza, Gurman prevede che i nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ saranno disponibili in configurazioni con chip M2 Pro e M2 Max. Il SoC M2 Max dovrebbe offrire CPU 12-core (con 8 performance core e 4 efficiency core), GPU 38 core ed essere offerto in varianti fino a 64GB di memoria unificata. Le macchine con chip M2 Max dovrebbero essere sia quelle da 14″, sia quelle da 16″.

Per quanto concerne il Mac mini, la nuova versione dovrebbe vantare lo stesso chip M2 del MacBook Air e MacBook Pro da 13″. Apple avrebbe testato il chip M2 Pro con il Mac mini offrendo un numero maggiore di core, ma non è chiaro se queste varianti saranno offerte. Per il nuovo Mac Pro, come accennato, Gurman ha riferito che non arriverà prima del 2023; per quanto riguarda MacBook pro e Mac mini di nuova generazione, il lancio è previsto “nei prossimi mesi”.