Da Binful la chiavetta USB fino a 256 GB a partire da 3 euro

Se Seite alla ricerca di una piccola USB dati da portare sempre con voi, sappiate che Binfgul ne mette a disposizione da 3 euro circa. Si tratta di USB che variano da 4 a 256 GB di memoria. Si acquistano a partire direttamente da questo indirizzo.

La chiavetta USB in questione offre una interfaccia USB 2.0 con velocità di lettura: di 8MB -15MB/secondo e velocità di scrittura di 4MB -6MB/secondo. Non richiede alcuna alimentazione esterna, né configurazioni particolari, risultando dunque plug and play, sia che la si utilizzi su Mac, che su PC.

Ovviamente, le capienze effettive differiscono leggermente rispetto a quelle nominali. E così, la USB da 8GB offre circa 7.4GB disponibile, mentre quella da 16GB ne offre 14.6GB circa. Ancora, la USB da 32GB contiene circa 29.1GB di dati, mentre la 64GB ne offre 59.0GB. ancora, quella da 128GB propone uno spazio effettivo di circa 119.0GB.

E’ possibile fare ordini singoli, ma anche effettuare ordini di blocco. Ad esempio, ordinandone 30 potreste richiedere una incisione gratis.

La chiavetta ha dimensioni davvero ridotte, potendola anche agganciare al porta chiavi, così da averla sempre con voi. Inoltre, si tratta di un piccolo monoblocco, risultando così assolutamente resistente. Ancora, integra al suo interno un chip che è waterproof, quindi resistente anche nel caso in cui dovesse cadere in acqua per poco tempo.

Potete acquistare le chiavette USB Binful direttamente a questo indirizzo a partire da 3 euro circa nella variante da 4GB, mentre quella da 256 GB costa circa 23 euro.