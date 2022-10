Per Gurman nuovi MacBook Pro e Mac mini con M2 arrivano a novembre

Dopo avere presentato i modelli 2022 di iPad Pro, iPad e Apple TV, ora per la Casa di Cupertino dovrebbe essere il turno dei nuovi Mac. Secondo indiscrezioni i MacBook Pro di nuova generazione arriveranno a novembre.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della newsletter “Power On”, affermando che la versione iniziale di macOS Ventura che verrà presentata per tutti il 24 ottobre, integra già il supporto per i nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″, notebook che, a suo dire, dovrebbero essere presentati “a breve”. Secondo il solitamente affidabile redattore di Bloomberg, i nuovi MacBook Pro saranno disponibili nelle varianti con chip M2 Pro e M2 Max, ma oltre ai SoC saranno pochi i cambiamenti dal punto di vista estetico.

Per quanto concerne il Mac mini 2022, Gurman ha in precedenza riferito dell’arrivo di varianti con chip M2 e M2 Pro. È probabile, scrive Macrumors, che i nuovi Mac saranno annunciati a novembre, non con un evento dedicato ma semplicemente diramando dei comunicati stampa. Gurman sottolinea che in passato già altre volte Apple ha presentato nuovi Mac nel mese di novembre, inclusi il MacBook Pro 16″ del 2019 e i primi tre Mac con chip M1 nel 2020.

Gli attuali MacBook Pro da 14″ e 16″ con chip M1 Pro e M1 Max sono stati presentati il 18 ottobre dello scorso anno, sviluppano ulteriormente la già innovativa architettura del chip M1, offrendo un design rinnovato con il notch nel display, ancora più porte tra cui HDMI, MagSafe 3, un’evoluta videocamera a 1080p, uno slot per schede SDXC e il sistema audio a sei altoparlanti.

Apple ha presentato l’ultima volta il Mac mini con il chip M1 nel novembre 2020 e continua ad avere a listino varianti con CPU Intel Core i5 e Core i7.

Per quanto concerne il Mac Pro, una nuova versione della workstation desktop dovrebbe arrivare secondo Gurman nel 2023; in precedenza ha riferito che il Mac Pro di nuova generazione sarà offerto in configurazioni con chip M2 Ultra e M2 Extreme. Altre macchine che potrebbero arrivare prima di fine anno sono: MacBook Pro da 13″ e gli iMac da 24″. x