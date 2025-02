Apple distrugge Samsung nelle vendite dei telefoni costosi

Pubblicità

Nel 2024 Apple ha guidato il segmento premium nel mercato globale smartphone con il 67% di market share, seguita da Samsung con il 18%. In pratica Cupertino vende quasi quattro volte quel che vende la concorrente.

È quanto emerge dai dati del report “Global Handset Model Sales Tracker” di Counterpoint Research.

All’interno del segmento premium la percentuale degli Ultra-Premium (dispositivi che complessivamente costano 1000$ o più) ha raggiunto il livello record del 40%, con consumatori che scelgono le varianti top di gamma.

Il maggior contributo in questo segmento arriva dagli utenti USA con il 25% di market share, guidato da Apple con gli iPhone top di gamma e da dispositivi quali la serie Galaxy S e Galaxy Z di Samsung; segue la Cina con il 24% dove i device premium scelti dagli utenti sono Huawei, Xiaomi, vivo e HONOR, tutti cresciuti a doppia cifra.

Secondo Counterpoint, gli smartphone premium sono ancora in crescita con produttori che preferiscono focalizzarsi di più entrate e meno sui volumi.

Apple vanta il 67% di questo mercato ma i numeri sono in calo rispetto al 72% del 2023.

Karn Chauhan, Senior Research Analyst di Counterpoint, spiega: “Il segmento premium continua a crescere, con consumatori che scelgono funzionalità top di gamma quali processori, videocamere e display migliori e AI generativa per ottenere una migliore esperienza utente complessiva. Inoltre, il supporto software più lungo e hardware a prova di futuro, hanno assicurato la longevità di questi smartphone, giustificando ulteriormente i loro prezzi elevati. Con gli attuali utenti di smartphone premium che continueranno probabilmente a optare per questa fascia di prezzo e nuovi utenti che arrivano, il segmento sosterrà la crescita”.

Interessante notare che dal 2020 in poi il segmento premium cresce anche in India e America Latina, rispettivamente del 5x e 2,5x per l’evoluzione delle preferenze dei consumatori che li porta a scegliere brand premium.

