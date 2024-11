Black Friday, la macchina Electrolux per caffè americano a 49,99€

Pubblicità

Sappiamo che parlare di caffè americano su un sito che scrive in Italiano equivale ad una mezza bestemmia ma una chance alla Electrolux E5CM1-6ST vale la pena di darla, soprattutto alla luce del fatto che parliamo di un prodotto di alta qualità che è per giunta offerta in sconto a 49,99 € invece che 79,99€.

La macchina per il caffè americano, lo spieghiamo a chi per caso potrebbe essere a digiuno della tecnica con cui viene preparato, è una sorta di moka al contrario. L’acqua non sale per ebollizione verso l’alto attraversando il caffè per riversarsi in un serbatoio, ma scende dall’alto verso il basso passando per un filtro che contiene il caffè e si deposita in una caraffa che useremo per servirlo.

Nei fatti siamo di fronte ad una infusione, il che significa un caffè meno denso e concentrato ma non per questo meno aromatico, ottimo per la colazione, da solo o diluito nel latte, a patto di scegliere il caffè giusto e la macchina giusta.

Questa di Electrolux ha tutto quel che serve per essere, appunto, la macchina giusta.

È realizzata in metallo, ha un serbatoio di acqua con finestra graduata per controllare facilmente la quantità di acqua presente nel serbatoio, dispone di un sistema antigoccia così da non macchiare la base e un selettore di aromi.

Tra le altre funzioni ci sono l’accensione automatica e lo spegnimento automatico. Quindi potrete avere il caffè pronto e fresco programmando l’ora prevista in cui ne avremo bisogno e non correremo il rischio di lasciarla accesa e consumare energia elettrica inutilmente.

La Electrolux E5CM1-6ST costerebbe 80 €, Amazon la sconta in occasione del Black Friday a 49,99€.