Un video mostra iPhone 17 Air, la svolta del design di Apple

Un video del canale YouTube Front Page Tech, di cui è autore John Prosser, un prolifico leaker che qualche volta ci azzecca, mostra quello che dovrebbe essere il design del futuro “iPhone 17 Air“, dispositivo che dovrebbe essere presentato prima della fine dell’anno da Apple.

Il filmato mostra immagini renderizzate che raffigurano quello che è ritenuto il probabile design del telefono che si pensa sia tutto fondato su un con con un ridottissimo spessore (spessore 5mm nel punto più sottile) e carattrizzato da un modulo fotocamera collocato in un blocco che corre da un lato all’altro della superficie posteriore (evidenziando nella fascia sinistra l’unica fotocamera, e sulla destra microfono e flash).

Sempre Front Page Tech, la settimana scorsa ha mostrato un rendering dell’iPhone 17 Air, anche in questo caso mostrando il “fascione” da un lato all’altro sul retro del dispositivo.

Jon Prosser ha in passato riferito indiscrezioni che si sono successivamente rivelate esatte ma alcune si sono rivelate anche infondate e quindi è bene prendere con le molle questi “rumor”.

Nel 2020 è stato il primo a rivelare il design dell’AirTag, mesi prima dell’annuncio reale da parte di Apple; ha rivelato in anticipo anche dettagli sull’iPad mini 6 molto prima dell’effettiva presentazione ma anche riferito che Apple avrebbe presentato l’Apple Watch 8 con bordi piatti, cosa che non è avvenuta, ma poi Apple ha rilasciato co quel design Apple Watch Ultra.

Tornando all’iPhone, Apple dovrebbe presentare la lineup iPhone 17 a settembre. L’autorevole sito cinese Digital Chat Station in un post su Weibo ha riferito che “le soluzioni estetiche adottate da Apple sono destinate a cambiare radicalmente” e di “un design posteriore con una striscia orizzontale molto ampia”; per quanto riguarda gli iPhone 17 Pro si parla di “un design con una larga matrice orizzontale”. Apple potrebbe dunque aver deciso di cambiare linea dopo anni di stabilità in termini di design.

