Mascherine FFP2 e chirurgiche per bambini: colorate, comode, economiche

Le mascherine continuano ad essere compagne della vita quotidiana di tutti e lo sono anche per i bambini. Ricordiamo che i bambini dovranno avere sempre le mascherine a scuola ma anche fuori dalla scuola quando hanno più di sei anni e si trovano in una situazione dove sono obbligatorie, di fatto in tutti i luoghi chiusi. Proprio ai bambini (che in classe non possono avere mascherine di comunità ma solo mascherine FFP2 o chirurgiche) si rivolgono due offerte che abbiamo trovato su Amazon.

La prima è un pacchetto di mascherine FFP2 colorate e studiate proprio per i bambini. Si tratta di una confezione da venti, disponibili in tre differenti colori (bianco, nero e rosa) con certificazione CE e autorizzate da un ente europeo (POLSKI REJESTR STATKOW), quindi perfettamente in linea con tutte le necessarie guide di sicurezza e di protezione. Come abbiamo spiegato si tratta di mascherine adatte ai bambini, realizzate, dice il produttore «in morbido e confortevole tessuto privo di lattice, con clip per il naso regolabile e fascia elastica, progettata per un uso a lungo termine». Sono confezionate singolarmente e vengono apprezzate da chi le ha comprate per ridurre meno di altre la respirazione. Costano 18,99 euro, quindi meno di un euro l’una. Un prezzo difficile da trovare nei negozi tradizionali.

La seconda offerta che vi segnaliamo sempre riservata ai bambini è quella di Home Koko Look che ha una vetrina stracolma di mascherine chiurgiche per bambini. Si tratta di un sempre di un dispositivo riconosciuto e certificato e che può essere usato anche a scuola. Come detto in classe non si possono usare mascherine di comunità ma solo mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche come queste. Queste mascherine sono Made in Italy, hanno dimensioni 14.5 cm x 9.5 cm che le rendono adatte alla vestibilità dei bambini con una perfetta aderenza al viso grazie alla clip stringinaso in ferro, cucita internamente, per un’ottima protezione. Sono offerte con tantissimi disegni divertenti come Dinosauro, Sirena, Cagnolino. Costano solo 14,99 euro per cinquanta pezzi.