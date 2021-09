Ikea ha realizzato una lampada Symfonisk con paralume intercambiabile

La lampada-speaker della linea Symfonisk di Ikea ora ha una variante modulare: se ne è accorto un utente di Reddit che, mentre passeggiava in uno dei punti vendita della catena presenti nella sua zona, si è accorto che la solita lampada Symfonisk non era la solita lampada Symfonisk. Così, incuriosito dal design, ha provato a cercare su Google l’ID del prodotto riportato sulla targhetta di vendita: il motore di ricerca – spiega – gli avrebbe restituito soltanto un documento aziendale, in lingua portoghese, in cui sono mostrate alcune foto e disegni di una nuova linea di altoparlanti Symfonisk che farebbe uso di una serie di accessori applicabili intercambiabili.

La notizia va a braccetto con quella di alcune settimane fa in cui diversi utenti lamentavano la debole disponibilità della celebre lampada e che forniva una prima indicazione di un possibile rilascio imminente di una nuova versione. Per il momento non c’è alcuna informazione ufficiale in merito, quindi il fatto che tramite Google sia scappato fuori questo documento potrebbe essere semplicemente un’involontaria fuga di notizie su quello che potrebbe essere un nuovo prodotto pronto per essere commercializzato, come d’altronde dimostra la sua presenza negli scaffali del negozio citato dall’utente, di cui ignoriamo la provenienza.

Dal documento comunque si apprende che questa lampada sarà venduta a pezzi separati per permettere all’utente di personalizzarla in fase di acquisto: in pratica si potrà scegliere tra due diversi paralume da accompagnare alla base, disponibile in bianco oppure in nero. Si legge inoltre che la lampada, come la versione precedente, supporta AirPlay 2, ovvero la tecnologia di Apple che permette di trasmettere video, foto, musica e molto altro ai dispositivi Apple, alla Apple TV, agli altoparlanti wireless e a diversi modelli di Smart TV e la cui più grande differenza, rispetto all’AirPlay di prima generazione, è nella funzione multi-room che consente agli utenti iOS di trasmettere contemporaneamente musica e altri audio da diversi dispositivi compatibili.

Inoltre, trattandosi di un altoparlante Sonos, può essere aggiunta a un sistema Sonos esistente e abbinato ad altre lampade della stessa linea Symfonisk. Il prezzo della base è di 129 euro mentre per il paralume in tessuto è necessario aggiungere 20 euro: se si sceglie quello in vetro invece il costo sale a 30 euro. Ora non resta che attendere il lancio nei punti vendita Ikea italiani.