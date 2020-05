Mascherine FFP2 equivalenti a solo 1,36 euro per unità: ecco l’offerta

Se siete alle ricerca di una buona offerta su mascherine FFP2, su Aliexpress è disponibile una promozione di sicuro interesse.

L’offerta riguarda mascherine in tessuto non tessuto a quattro strati con certificazione KN95, standard asiatico equivalente el nostro Europeo FFP2: dall’inserzione è possibile acquistare pacchetti da 10, 30 o 50 mascherine KN95 dal prezzo variabile in base alla quantità scelta.

Potrete ottenere il prezzo più basso scegliendo il pacchetto da 50 mascherine, con un costo pari a 68 euro circa, più o meno 1,36 euro per mascherina. Si tratta di un prezzo molto buono rispetto alla media del mercato.

Scegliendo invece i pacchetti da 30 e 10 mascherine, il prezzo per unità sarà rispettivamente di 42 e 15 euro, con un costo per unità che andrà appena oltre 1,5 euro.

La spedizione standard dalla Cina costerà circa 3 euro e stima la consegna per la fine del mese di marzo e l’inizio di giugno. Chi lo desidera potrà selezionare comunque un metodo di spedizione più veloce, ma anche più costoso.

Per acquistare le mascherine KN95 basta cliccare su questo link e scegliere il pacchetto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.