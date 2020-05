Apple consiglia gli utenti che hanno problemi audio con AirPods Pro

Nelle ultime settimane sono aumentati i post degli utenti che segnalano problemi audio con AirPods Pro: alcuni lamentano crepitii e suoni gracchianti, altri un funzionamento della cancellazione del rumore inferiore a quanto sperimentato in precedenza. Apple ha messo a disposizione documenti di supporto tecnico con i passaggi da seguire per la risoluzione di problemi con la funzionalità di cancellazione attiva del rumore o altre problematiche come crepitii o rumori di sottofondo.

Nel primo documento di supporto, Apple suggerisce di verificare di aver installato gli ultimi aggiornamenti software su iPhone, iPad, iPod touch o i Mac collegati, successivamente verificare che il dispositivo connesso sia nelle vicinanze, l’assenza di interferenze wireless, infine provare ad ascoltare l’audio da app diverse per verificare che la fonte del problema non riguardi un’app specifica. Se si continuano ad avere problemi, il documento suggerisce di contattare l’assistenza.

Apple ha da poco rilasciato un aggiornamento firmware per AirPods Pro, update che viene installato automaticamente, scaricato e installato “over-the-air” quando gli auricolari sono connessi al dispositivo iOS.

Se la cancellazione attiva del rumore non funziona come previsto sugli AirPods Pro, Apple suggerisce di pulire la retina metallica situata sopra gli auricolari (guardate la foto qui allegata). “L’accumulo di residui o cerume nell’area […] potrebbe influire sulla cancellazione attiva del rumore”. Tra i problemi che si possono riscontrare per via dello sporco: una riduzione dei bassi, un aumento dei rumori di sottofondo, ad esempio il rumore della strada o di un aereo.

Se si hanno ancora problemi, in un diverso documento Apple consiglia di annullare l’abbinamento (da Impostazioni > Bluetoth e poi “Dissocia” per dissociare il dispositivo accoppiato) e poi abbinare di nuovo gli auricolari.

Tra gli accorgimenti indicati se l’audio salta o è alterato: tenere vicino l’iPhone (o altro dispositivo) in modo da evitare la presenza di ostacoli, come pareti o pavimenti, tra noi e il dispositivo; se possibile, spostarsi in un’altra posizione; in particolare, “allontanarsi da luoghi affollati o con un’elevata attività Wi-Fi, cavi schermati in modo insufficiente, forni a microonde e altoparlanti wireless” (in alternativa, spegnere il forno a microonde o l’altoparlante).

Macitynet ha recensito AirPods Pro in questo articolo. Se non sapete quale modello scegliere, date invece un’occhiata a questo approfondimento.