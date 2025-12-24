Facebook Twitter Youtube
Masterizzatore con Hub integrato, solo 25,49 €

Vi serve un lettore e masterizzatore di CD che fa anche da Hub? Ecco la bona notizia: lo trovate su Amazon a solo 25,49€ invece di 35,99€, Si tratta di ORIGBELIE perfetto per chi utilizza notebook e computer privi (come accade da anni) di unità ottica integrata ma che ha anche integrato un hub multiporta, utile per la gestione quotidiana di dischi, file e periferiche.

Connettività USB 3.0 e ampia compatibilità di sistema

ORIGBELIE Masterizzatore DVD CD Esterno utilizza la tecnologia USB 3.0, retrocompatibile con USB 2.0 e USB 1.1, con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps e una gestione più stabile degli errori rispetto alle versioni precedenti.

Il funzionamento Plug & Play consente di usare subito ORIGBELIE Masterizzatore DVD CD Esterno senza driver o alimentatori esterni, grazie all’alimentazione diretta tramite porta USB. Le velocità arrivano fino a 8x per i DVD e 24x per i CD, adatte per installare software, creare backup di dati, riprodurre film o ascoltare musica.

Hub USB integrato e design portatile

Oltre alla funzione di unità ottica, ORIGBELIE Masterizzatore DVD CD Esterno integra un HUB USB 8-in-1 con 1 porta USB 3.0, 3 porte USB 2.0, 1 porta USB-C, 1 slot SD e 1 slot TF, utilizzabili singolarmente.

Tutte le porte del masterizzatore che integra anche un Hub

Il design sottile e portatile include un cavo dati integrato e una base in gomma antiscivolo per migliorare la stabilità durante l’uso. Le dimensioni compatte lo rendono adatto all’uso domestico, in ufficio o in viaggio, occupando poco spazio in borsa o sulla scrivania.

La compatibilità riguarda un’ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, 8, 7, XP, Linux e macOS dalla versione 10.6 in poi, inclusi MacBook Air e MacBook Pro. L’unità supporta numerosi formati ottici, come CD±R/RW, DVD±R/RW, DVD-RAM, DVD dual layer, VCD e SVCD, permettendo sia la lettura sia la scrittura.

L’attuale offerta Amazon porta ORIGBELIE Masterizzatore DVD CD Esterno a 25,49€ anziché 35,99€ su Amazon.

