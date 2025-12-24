Nuova truffa in circolazione, così perdi 100 euro alla volta dalla carta: il dettaglio che nessuno nota

I criminali riescono a raggirare le vittime in un modo assai efficace, così arrivano addebiti mai autorizzati

Una nuova minaccia sta dilagando in tutta Europa dove giorno dopo giorno si starebbero registrando sempre più vittime. Il paese più colpito pare sia la Germania e pare che i criminali riescano a portar via denaro alla vittima senza che se ne accorga, agendo rapidamente e in modo molto insidioso.

Le forze dell’ordine tedesche pare che stiano usando ingenti mezzi per contrastare questa nuova organizzazione criminale, ma il pericolo è che, vista la facilità con cui i criminali agiscono, presto i casi potrebbero aumentare nel resto d’Europa.

Pare che questa truffa utilizzi una modalità d’azione molto efficace, riuscendo anche ad arginare i vari controlli. La truffa si attiva sempre allo stesso modo, la vittima è contattata da una società fittizia che si chiama Megatipp Emergency Call Services, che vuole vendere una tessera d’emergenza con dati medici, ma in realtà la persona contattata non ha mai fatto questa richiesta.

Eppure si ritrova un addebito sul conto corrente senza mai aver acquistato nulla, accade per due ragioni: o perché i malviventi hanno intercettato l’IBAN o perché riescono a far dire “sì” alla vittima attraverso una telefonata fasulla, così da utilizzare il comando verbale. In entrambi i casi i criminali derubano la vittima, con un addebito non autorizzato di 89,90 euro, praticamente quasi 100 euro. I dati personali, invece, è possibile che siano riusciti a ottenerli attraverso altre telefonate precedenti, sempre illecite.

Questa modalità di truffa ha colpito moltissimi cittadini tedeschi, che hanno provveduto a denunciare alle autorità competenti l’accaduto, ma a quanto pare gli investigatori non riescono a risalire ancora ai responsabili. Intanto però le indagini sono andate avanti e pare che la sede principale di questa società sia in Turchia, perché il denaro rubato arriverebbe lì, ma confluirebbe anche a Malta, cosa che rende difficile alle autorità rintracciare il denaro e ricostruire così la rete criminale.

Proprio perché questa truffa sta dilagando velocemente, le autorità hanno consigliato ai cittadini tedeschi di controllare settimanalmente l’estratto conto, così da verificare se vi siano pagamenti sospetti o addebiti non richiesti. Qualora dovessero trovare operazioni di questo genere, l’invito è quello di denunciare subito l’accaduto, così da poter dare un supporto nell’attività investigativa. Intanto non è escluso che questa frode non dilaghi anche nel resto d’Europa.