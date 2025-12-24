Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Nuova truffa in circolazione, così perdi 100 euro alla volta dalla carta: il dettaglio che nessuno nota
Curiosità Tech

Nuova truffa in circolazione, così perdi 100 euro alla volta dalla carta: il dettaglio che nessuno nota

Di Francesca Testa
truffa carta perdi 100 euro
Nuova truffa della carta, così perdi 100 euro - Macitynet.it

I criminali riescono a raggirare le vittime in un modo assai efficace, così arrivano addebiti mai autorizzati

Una nuova minaccia sta dilagando in tutta Europa dove giorno dopo giorno si starebbero registrando sempre più vittime. Il paese più colpito pare sia la Germania e pare che i criminali riescano a portar via denaro alla vittima senza che se ne accorga, agendo rapidamente e in modo molto insidioso.

Le forze dell’ordine tedesche pare che stiano usando ingenti mezzi per contrastare questa nuova organizzazione criminale, ma il pericolo è che, vista la facilità con cui i criminali agiscono, presto i casi potrebbero aumentare nel resto d’Europa.

In cosa consiste la truffa della carta con furto da 100 euro

Pare che questa truffa utilizzi una modalità d’azione molto efficace, riuscendo anche ad arginare i vari controlli. La truffa si attiva sempre allo stesso modo, la vittima è contattata da una società fittizia che si chiama Megatipp Emergency Call Services, che vuole vendere una tessera d’emergenza con dati medici, ma in realtà la persona contattata non ha mai fatto questa richiesta.

in cosa consiste truffa
In cosa consiste la nuova truffa dell’addebito – Macitynet.it

Eppure si ritrova un addebito sul conto corrente senza mai aver acquistato nulla, accade per due ragioni: o perché i malviventi hanno intercettato l’IBAN o perché riescono a far dire “sì” alla vittima attraverso una telefonata fasulla, così da utilizzare il comando verbale. In entrambi i casi i criminali derubano la vittima, con un addebito non autorizzato di 89,90 euro, praticamente quasi 100 euro. I dati personali, invece, è possibile che siano riusciti a ottenerli attraverso altre telefonate precedenti, sempre illecite.

Questa modalità di truffa ha colpito moltissimi cittadini tedeschi, che hanno provveduto a denunciare alle autorità competenti l’accaduto, ma a quanto pare gli investigatori non riescono a risalire ancora ai responsabili. Intanto però le indagini sono andate avanti e pare che la sede principale di questa società sia in Turchia, perché il denaro rubato arriverebbe lì, ma confluirebbe anche a Malta, cosa che rende difficile alle autorità rintracciare il denaro e ricostruire così la rete criminale.

Proprio perché questa truffa sta dilagando velocemente, le autorità hanno consigliato ai cittadini tedeschi di controllare settimanalmente l’estratto conto, così da verificare se vi siano pagamenti sospetti o addebiti non richiesti. Qualora dovessero trovare operazioni di questo genere, l’invito è quello di denunciare subito l’accaduto, così da poter dare un supporto nell’attività investigativa. Intanto non è escluso che questa frode non dilaghi anche nel resto d’Europa.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER I TUOI REGALI DI NATALE

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Masterizzatore con Hub integrato, solo 25,49 €
Articolo successivo
Samsung, nuovi monitor gaming compreso il primo display 3D 6K glasses-free

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.