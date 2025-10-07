Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, Meater sconta i termometri Smart per barbecue e arrosti al top

Natale a prova di chef coi dispositivi MEATER in offerta Black Friday

Continua la Festa delle Offerte Prime su Amazon. Questa volta tocca ai dispositivi MEATER beneficiare di uno sconto lampo, per cucinare e monitorare a distanza la cottura di carne e pesce.

La particolarità dei termometri di questo marchio è che sono dotati di sonde in acciaio inossidabile completamente wireless. Il sistema sfrutta uno speciale sistema di cottura guidata basato un avanzato algoritmo brevettato che stima i tempi di cottura. Si tratta strumenti che aiutano in cucina anche per i meno esperti.

Si configurano tramite l’app di MEATER in pochi passaggi e sono semplicissimi da usare: dei veri alleati anche in autunno e inverno, quando le cottura alla griglia lasciano il posto a quelle in forno o in padella. Inoltre, dopo l’uso, queste sonde possono essere lavate in lavastoviglie, pronte per tornare come nuove al prossimo utilizzo.

MEATER 2 Plus raddoppia le prestazioni del termometro per la cottura perfetta

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini. Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

