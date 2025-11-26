Black Friday, Call of Duty: Black Ops 7 per PlayStation 5 a solo 44,99 €

Su Amazon trovate in offerta Call of Duty: Black Ops 7 per PlayStation 5, oggi e solo per oggi, in offerta a 44,99€, in calo rispetto ai 79,99€ del listino.

Campagna narrativa e ambientazione Dark Cold War

Call of Duty: Black Ops 7 è l’ultimo capito di una saga popolarissima che qui torna con una nuova campagna ambientata negli anni finali della Guerra Fredda. Le missioni portano i giocatori in scenari militari ad alta tensione, con una narrazione che unisce spionaggio e azione tattica.

La grafica mette alla prova sfruttandolo a fondo l’hardware di PlayStation 5 per offrire effetti realistici, animazioni fluide e caricamenti rapidi. Il DualSense è integrato per un feedback aptico che cambia in base alle armi e agli ambienti.

Multigiocatore competitivo e modalità Zombie

Il titolo include una modalità multigiocatore aggiornata, con mappe inedite e armi personalizzabili. Il matchmaking è stato ottimizzato per garantire partite bilanciate, anche per sessioni brevi. Non manca la celebre modalità Zombie cooperativa, ora ampliata con nuove meccaniche e ambientazioni dinamiche. I server dedicati migliorano la stabilità online e il supporto cross-play assicura sfide tra utenti PS5 e altre piattaforme compatibili.

Call of Duty: Black Ops 7 offre anche aggiornamenti stagionali, eventi a tempo limitato e nuovi contenuti scaricabili. L’integrazione con il proprio profilo Activision consente di portare avanti progressi e oggetti cosmetici da titoli precedenti. Il supporto per audio 3D e risoluzione 4K garantisce un’esperienza più immersiva durante le sessioni più intense.

Il prezzo di listino del gioco è di 79,99€, ma oggi è disponibile su Amazon in offerta Wow, pezzi limitati e tempo limitato a solo 44,99€, con uno sconto netto di 35€.

Sto caricando altre schede...