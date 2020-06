Memorie SanDisk in offerta fino al 52%: chiavette USB, SSD, memorie microSD e SD

Un buon momento per aumentare il proprio spazio di archiviazione è adesso: grazie alle attuali offerte su Amazon le memorie di SanDisk sono infatti in forte sconto e vi permettono di risparmiare fino al 52% del prezzo originale. In promozione ci sono le soluzioni più disparate: potete infatti comprare a poco prezzo diverse schede microSD per espandere la memoria dello smartphone oppure per potenziare quella dell’action camera, ma ci sono diverse offerte anche su SSD portatili, chiavette USB e tanto altro.

Ad esempio trovate anche microSD ad elevata capacità, da usare con dashcam o sistemi di videosorveglianza, grazie alla progettazione che garantisce resistenza e riprese fino a 20.000 ore senza interruzioni, realizzate e testate per funzionare in condizioni estreme (sono impermeabili, resistenti alle temperature, agli urti e ai raggi X), ma che si possono inserire anche in fotocamere e videocamere per registrare anche in 4K con classe di velocità video 10, U3 e V30.

Ci sono anche chiavette USB di vario taglio, fino a 512 GB, anche nel formato super-compatto per sporgere pochissimo dalle prese USB del computer. Oppure i dischi della serie Extreme PRO, compatti e portatili per poter così avere tutti i dati più importanti in mobilità e senza correre il rischio di perderli proprio sul più bello. Immaginiamo una soluzione del genere per la copia di backup delle fotografie appena scattate, oppure per tutti i documenti di lavoro a chi lavora in cantiere.

Di seguito trovate la lista delle memorie in promozione che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina. Se invece volete scoprire tutti i prodotti SanDisk attualmente in promozione, potete visualizzare la pagina dei SanDisk Days cliccando qui.

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1, Single Pack, 256 GB In offerta a € 37,99 – sconto 36%

– fino al 28 giugno

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 500 GB Resistente e Impermeabile, Velocità di Lettura Fino a 1050 MB/s, USB-C In offerta a € 119,99 – sconto 25%

– fino al 28 giugno

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash Tradizionale, USB 3.1 da 256 GB con Velocità Fino a 130 MB/sec, Nero In offerta a € 49,99 – sconto 52%

– fino al 28 giugno

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Go Sdcz800, 064G, G46, Chiavetta USB 3.1, 64 GB In offerta a € 25,99 – sconto 21%

– fino al 28 giugno

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual Luxe 512 GB Unità USB Type-C 150Mb/S USB 3.1 Gen 1,Tradizionale,Argento,512Gb In offerta a € 91,99 – sconto 34%

– fino al 28 giugno

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), 4K UHD-ready, V30 In offerta a € 429,99 – sconto 31%

– fino al 28 giugno

Click qui per approfondire