Panasonic Lumix G100, la mirrorless per vlogger con audio di Nokia

Pensata per i vlogger, LUMIX G100 è la prima fotocamera DSLM con il sistema Audio OZO1, che non rinuncia ad un corpo compatto e ultraleggero, dunque adatto per tutti i creativi in movimento, e grazie alla quale sarà possibile produrre filmati 4K o Full HD fluidi e ad alta risoluzione in vari framerate, a seconda delle esigenze.

E’ dotata di tre microfoni con tecnologia OZO Audio di Nokia, applicata per la prima volta a una mirrorless. Tra le sue peculiarità, lo stabilizzatore d’immagine Hybrid a 5 assi, che entra in azione per rendere i video ancor più fluidi, così da poter registrare anche in bicicletta, su un veicolo in marcia o durante una passeggiata.

LUMIX G100 è in grado di tracciare la voce dei soggetti rilevati, passando automaticamente alla modalità audio più adatta alla situazione e propone una inedita modalità Video Selfie, che consente di riprendersi insieme al contesto scelto senza dover mettere a fuoco l’inquadratura. Vanta un display posteriore da 3 pollici dotato di controllo touch orientabile e con una risoluzione di circa 1.840 pixel.

Per chi ama creare effetti cinematografici, la camera gode – tra gli altri – dello slow motion e timelapse, mentre i vlogger professionisti saranno entusiasti di avere a disposizione la registrazione VLogL e una Look Up Table (LUT)

A livello di connettività, nuova LUMIX G100 integra sia connessione Bluetooth, che Wi-Fi 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n), così da consentire di condividere al volo le proprie storie con amici e parenti. Premendo il pulsante specifico per l’upload, foto e video vengono immediatamente trasferiti sug smartphone, pronti per essere pubblicati sui social network tramite l’app gratuita LUMIX Sync, disponibile per iOS e Android.

Inoltre, con la tecnologia Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4.2) è possibile mantenere collegati telefono e fotocamera consumando poca batteria, per poter attivare la fotocamera a distanza o geotaggare in automatico gli scatti con i dati del GPS. Lo smartphone, inoltre, può diventare un vero e proprio telecomando per gestire la registrazione di foto e video. LUMIX G100 presenta l’uscita video tramite HDMI, così da poter fungere da webcam.

La camera sarà in vendita in Italia a partire dalla fine di Luglio nelle versioni G100 (solo corpo), G100K (corpo + 12-32mm ) e G100V (corpo + 12-32mm + accessorio DMW-SHGR1). I prezzi indicativi suggeriti al pubblico saranno rispettivamente di 649 , 749 e 799 euro.

