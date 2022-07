Meplo, l’app per rispondere automaticamente alle chiamate perse

Potete tenervi la noiosa segreteria telefonica, oppure potete scegliere Meplo e rivoluzionare per sempre la vostra attività. Perché è risaputo che non appena vien fuori la classica voce automatica dell’operatore telefonico, il 99% delle persone riaggancia. E forse non richiamerà mai più.

Ma come dicevamo ora c’è una soluzione che permette di garantire una risposta automatica di livello professionale ogni qual volta il telefono è spento o non raggiungibile, sicché aumentano esponenzialmente le possibilità di raggiungere con efficacia i propri clienti.

Meplo.it è un’app e un servizio di segreteria telefonica più che moderna perché oltre al messaggio audio permette di personalizzare anche un SMS e una risposta via Whatsapp da inviare automaticamente dopo un determinato numero di squilli andati a vuoto. Questo significa che quando un cliente chiama, se non ottiene subito una risposta diretta potrà sfogliare siti, listino prezzi, pagine social e tutto quel che è stato preconfigurato nel risponditore automatico.

Salve, l’ufficio è chiuso, appena apriamo sarà nostra cura richiamarla, grazie. Studio XY

Secondo le statistiche, questo sistema permette di aumentare i clienti (il 95% di chi riceve un messaggio poi attende di essere ricontattato) e di conseguenza il fatturato e la qualità del servizio che si offre, con conseguente crescita del prestigio della ditta.

Questo perché la risposta automatica – anche quando il telefono è semplicemente occupato – permette di far sapere al chiamante che innanzitutto ha raggiunto il numero giusto, e così viene di fatto eliminato il rischio di perdere un potenziale cliente e cederlo alla concorrenza. Inoltre, potendo allegare immagini, testi personalizzati e collegamenti a siti o pagine social si fornisce al chiamante le informazioni che si ritengono più importanti riguardo la propria attività, come orari di apertura, sito web aziendale e simili.

Salve, i nostri orari di prenotazione sono dalle 15 alle 19, può prenotare qui: www.iltuosito.com Grazie. Hotel XY

Dall’altro lato, si gestisce tutto tramite un’app che raccoglie automaticamente la lista di tutti i numeri che hanno chiamato quando si era irraggiungibili, in modo da poterli chiamare (ed eventualmente poi eliminare) in un click.

Un sistema di questo genere è particolarmente utile per tutti quei lavori in cui rispondere subito è un valore aggiunto. Per giunta, se nel proprio ufficio è presente un centralino o una segreteria, è possibile inoltrare le chiamate nei momenti di pausa pranzo o quando è chiuso, al numero dedicato di Meplo.

Il servizio è disponibile in tre diversi piani: BASE, BASE+ e PRO, ciascuno con un diverso gruppo di servizi a disposizione, in modo da poter scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.